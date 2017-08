El oso pardo consolida su presencia en la Montaña Palentina Una osa con dos crías en la Montaña Palentina. / Fundación Oso Pardo El último censo de la Junta revela que viven seis osas con diez crías entre Palencia y Cantabria EL NORTE Palencia Jueves, 17 agosto 2017, 14:08

La recuperación del oso pardo en la Montaña Palentina se muestra sólida con una población de seis osas y diez oseznos, según muestran los datos del censo de 2016 presentados este jueves por el director general del Medio Rural, José Ángel Arranz. Los datos han sido recogidos durante el pasado año en tres censos diferentes, lo que ha permitido establecer que hay un mínimo seguro de osas con crías par la preservación de la especie.

Otros tres posibles grupos familiares no han podido ser diferenciados en la Montaña Palentina al no disponerse de datos suficientes para su individualización, por lo que no han entrado dentro del censo.

En la presentación se muestra que la población de oso pardo en toda la Cordillera Cantábrica está en plena recuperación y ya se puede hablar de una población estable. Los datos para la población occidental de la Cordillera también demuestran la consolidación de la población osera con una total de 34 osas con 57 crías, lo que deja una población total en la Cordillera de 40 osas con 67 oseznos.

El censo se realiza por medio del seguimiento de osas con crías puesto que es fácil gracias a sus hábitos diurnos y la reducción de su área de campeo. Los censos siempre concluyen en el siguiente año por ser después de la época de celo y cuando las crías se separan de sus madres en la época primaveral.

En la recopilación de los datos es muy importante la colaboración entre las distintas comunidades para evitar duplicar los grupos familiares. Por ello, el censo se ha elaborado con la colaboración de las cuatro comunidades autónomas donde se encuentra población osera, así como la Fundación Oso Pardo, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y la Fundación Oso de Asturias.

La población de oso pardo se encontraba en peligro de extinción desde 1989, donde no se podía encontrar ninguna osa con crías en la Montaña Palentina. Pero gracias a la colaboración de las diferentes administraciones para su preservación, ha conseguido que a partir de 2003 su población aumente progresivamente.