Ratificada la pena de 1,5 años para el compañero de la asesina de la psicóloga de San Juan de Dios
R. S. RICO

La Audiencia de Palencia ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de apelación interpuesto por V. T. C., el compañero sentimental de Amelia B. S., interna de San Juan de Dios que el 6 de mayo de 2014 asestó dos cuchilladas en su despacho a la psicóloga del centro hospitalario Violeta Guarido Rivera, de 29 años, que murió en el Hospital Río Carrión como consecuencia de las heridas, contra el fallo del Juzgado de lo Penal que le condena a un año y medio de prisión como autor de un delito de omisión de los deberes de impedir determinados delitos.

El fallo del Juzgado de lo Penal consideró como hechos probados que el acusado habló por teléfono con Amelia B. S. el día del crimen, sobre las 7:45 horas, y la mujer le contó en esa conversación lo que iba a hacer, ya que un trabajador del hospital escuchó cómo ella le decía a su pareja «sí sí, ya voy». Además, la juez tomó como indicio de culpabilidad el comentario que la acusada realizó en la Policía al pensar que la psicóloga no había muerto, cuando dijo «he fallado», así como otras llamadas amenazantes de V. T. C. a profesionales médicos que habían tratado a su mujer. Los psiquiatras que declararon en el juicio también incidieron en que el hombre ejercía un fuerte dominio sobre su esposa, que se encontraba en una situación de dependencia absoluta ante su pareja.

El fallo incidía en que V. T. C., que en el momento en que ocurrieron los hechos tenía 51 años, no realizó ningún tipo de actuación para impedir que se cometiera el asesinato, pese a estar al tanto perfectamente de las intenciones de su pareja. Por ello, le condenaba a un año y seis meses de prisión, la misma pena que había solicitado la Fiscalía. Ahora, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia desestima el recurso de apelación de V. T. C. y ratifica la condena.

Los hechos se produjeron sobre las 8:00 horas del 6 de mayo de 2014 en San Juan de Dios, cuando Amelia B. S., paciente del centro, accedió al despacho de Violeta Guarido Rivera y, tras abalanzarse sobre la psicóloga, le asestó dos cuchilladas en el cuello y el brazo con un cuchillo de diez centímetros de hoja.

El suceso tuvo lugar en el área psiquiátrica Sagrada Familia, y la agresora, natural de León, residente en el centro pero que gozaba de salidas habituales, fue reducida por personal de San Juan de Dios, mientras que la víctima, de Zamora, fue auxiliada también por empleados del centro y del 112, que consiguieron estabilizarla antes de trasladarla al Hospital Río Carrión de la capital palentina, donde murió poco después en el quirófano.

Amelia B. S. fue condenada en enero de 2016 a 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público, la acusación y la defensa, tras ser declarada inimputable al sufrir un trastorno crónico.