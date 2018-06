Rafael Amargo emociona en Guardo con su baile contemporáneo Rafael Amargo se dispone a subir al escenario, en el instituto de Guardo. / José Carlos Diez El coreógrafo ofreció una 'masterclass' y recibió un premio de la agrupación AMGu dentro del festival Guardo en Danza-Arte en Movimiento JOSE CARLOS DIEZ Palencia Sábado, 2 junio 2018, 22:49

La Agrupación Musical de Guardo (AMGu), dentro del V Festival Guardo en Danza-Arte en Movimiento, está celebrando este fin de semana el espectáculo 'Human', que repasa los acontecimientos más relevantes de la historia.

Durante el espectáculo se van a proyectar diversos vídeos realizadas con la técnica 'draw my life', pintados a mano y luego puestos a cámara rápida. Estos acontecimientos recogidos en los vídeos se representan con diferentes bailes, en los que participan cerca de 180 alumnos de todos los estilos de baile del centro: clásico, español, flamenco, sevillana, lírico, urbano, latino y salón.

Pero la tarde de este sábado ha comenzado de otra manera para muchos alumnos de danza. Y es que el coreógrafo Rafael Amargo ofreció una 'masterclass' en el aula de danza de la escuela, en la que con pasos muy sencillos los alumnos consiguieron realizar un baile de alto nivel. Posteriormente, se pasó al gimnasio del instituto, donde un aforo lleno esperaba la llegada del granadino. Allí, con sorpresa, recibió el premio 'AMGu de la Danza'. «He venido a bailar y me dicen ahora que me llevo un premio. Pues ya de haber venido, me lo llevo, ¿no?», dijo ganándose al público.

Al escenario subieron el alcalde de la localidad, Juan Jesús Blanco, que le entregó un lote de productos de la Montaña Palentina;así como el presidente de AMGu, Juan Carlos Monge, que le entregó el premio AMGu de la Danza. Un premio en cristal con la fotografía de Amargo, que emocionó al bailarín. Se le dejó el amplio escenario para él, que hizo suyo para demostrar sus dotes, haciendo a su cuerpo transmitir los movimientos de la música. Entre aplausos, Amargo abandonó las instalaciones debido a que tenía una actuación cuatro horas más tarde en Madrid, no sin dejar de prometer que volverá a Guardo para ofrecer nuevas clases en el centro. «Las instalaciones que tiene AMGu y el poder de convocatoria que demuestra es digno de apoyo y yo lo voy a apoyar», lo que arrancó un nuevo aplauso de los guardenses.

Mañana será el turno de la bailarina María José Bayón, a quien se le hará entrega del premio 'AMGu de la Danza-Revelación' y que también ofrecerá varias masterclass a los alumnos de danza del centro artístico, haciendo aún más grande este festival Guardo en Danza.