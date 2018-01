Radio Taxi Palencia cambia de directiva con la unión del sector como reto Santiago de Diego, junto a su taxi en San Lázaro. / Marta Moras Santiago de Diego deja la presidencia y su puesto será ocupado, si no hay más candidaturas, por el actual vicepresidente, José María Fernández MARCO ALONSO Palencia Lunes, 8 enero 2018, 14:31

La etapa de Santiago de Diego al frente de Radio Taxi ha finalizado. El que fuera presidente de la mayor asociación de taxistas de la ciudad ha renunciado a su cargo y José María Fernández –el actual vicepresidente– pasará a ocupar su puesto. El próximo 26 de enero se celebrará la asamblea general ordinaria y allí se elegirá una nueva junta directiva que, si no hay sorpresas de última hora, estará encabezada por Fernández. Esas sorpresas pueden surgir hasta el próximo día 16 de enero, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de candidaturas.

Santiago de Diego cree que el relevo que le dé José María Fernández servirá para que Radio Taxi tenga un nuevo empuje. «José María es una persona comprometida con las cosas. Alguien tiene que dirigirlo y él ha salido pronto. Ojalá surgiese alguna candidatura más para que se pudiera votar, eso indicaría que la gente quiere participar, pero creo que será difícil que salga otra», explica De Diego.

La marcha de Santiago de Diego responde simplemente al fin de un largo ciclo que comenzó en 2005, tal y como señala él mismo. «Tampoco te tienes que anclar a un puesto eternamente. Otros compañeros tienen que participar de la junta directiva de la organización. No hay otros motivos más que ese», apunta De Diego, que pasará a ser expresidente de Radio Taxi el próximo día 26 de enero.

Santiago de Diego abandona la presidencia con dos espinas clavadas, y es que durante su mandato ha sido incapaz de que todos los taxis de Palencia se unieran en una misma organización, y tampoco ha logrado que arrancase un servicio de área metropolitana que diese servicio a los municipios de la provincia más cercanos. «Son dos puntos por los que tendrá que pelear la próxima junta directiva porque creo que son muy importantes para todos», aseguró el presidente saliente.

51 son los taxistas que hay en Palencia y tres las asociaciones en las que están agrupados. Radio Taxi es la mayoritaria, mientras que en Taxi Palencia solo hay cinco conductores y en Tele Taxi, dos. «El problema es de todos. Yo les insistiría en seguir intentando la unión de todos porque estamos mejor en una sola asociación que desperdigados», apuntó De Diego.

El sector del taxi ha tenido que afrontar la mayor crisis de su historia en las grandes ciudades debido a la irrupción de nuevas compañías como Uber y Cabify, que aprovechan las denominadas licencias VTC para vender sus servicios como vehículo de alquiler con conductor en lugar de taxi y ahorrarse de esta forma el pago de la licencia. El número de licencias VTC, que permiten operar a servicios como Uber o Cabify, está a punto de duplicarse con respecto al total de licencias que había en España hace sólo tres años, y eso hace temer a los taxistas un mercado del transporte de viajeros mucho más masificado y muy poco rentable. No obstante, ese problema no se ha extrapolado a Palencia, dónde no hay mucho negocio que poder segmentar.

«Aquí no hay una cantidad de movimiento de personas que propicie la irrupción de estos nuevos modelos. En Palencia tenemos también una plataforma digital que se llama ‘Pide Taxi’, que para el cliente es algo parecido a Uber o Cabify», explica De Diego, que cree que esta polémica debe servir para que los taxistas palentinos recapaciten y pongan especial énfasis en aspectos que pueden parecer nimios, pero que marcan la diferencia. «Hemos aprendido que no tenemos que dormirnos en los laureles en cuanto a infinidad de asuntos. En lo referente a la limpieza del vehículo, a la calidad del servicio o al tiempo de trabajo. Tenemos que abrirnos a otras nuevas fórmulas de trabajo que nos pueden ayudar a atender las necesidades del cliente», añadió el aún presidente de Radio Taxi.