«He querido recordar un rincón romántico junto al río Carrión» Carlota Reja Cuadrillero, junto a su obra premiada. / Marta Moras Carlota Reja Cuadrillero, ganadora del concurso ‘P de Palencia’, comenta su obra FERNANDO CABALLERO Palencia Sábado, 2 septiembre 2017, 19:18

Con el título ‘El bosquecillo en otoño’, la joven artista palentina Carlota Reja Cuadrillero, nacida en 1995, ha ganado el concurso ‘P de Palencia’, cuyas obras se exhiben en la Calle Mayor. Por el premio recibirá 1.000 euros. El segundo, dotado con 500 euros, lo ha ganado Francisco San Juan Ovejero, por su obra ‘Vayas donde vayas, vuela con tu P’. Finalmente, Patricia Pérez Merino y Juan Pérez García se han alzado con el tercero, por su obra ‘Chromática’, por lo que recibirá 300 euros. El jurado lo integraron el concejal de Festejos, Sergio Lozano, que actuó como presidente; el escultor Luis Alonso y los diseñadores gráficos Gorka La Barbera y Luis Santos.

–¿Qué ha querido representar?

–Mi ‘P’ se titula ‘El bosquecillo’. En el Puente de Hierro había un caminito para meterte por el río que da a una zona romántica donde iban las parejas. He querido representar eso, con el color morado de Palencia. También es una alusión al grabado. Estudié Bellas Artes y me he especializado en esta técnica. La gente, cuando ve la ‘p’, percibe que es como una vidriera, brillante. De lejos, llama la atención. El público se acerca y se pregunta cómo está hecha.

–¿Cuánto tardó en crear la ‘p’?

–Empecé a las nueve de la mañana y terminé creo que a las diez de la noche. Tenía trabajo, pero estoy contenta con el resultado.

–¿Tiene alguna técnica especial?

–Coloqué hojas naturales y con un spray hice el negativo, luego las quité y utilicé laca de bombilla para tapar los blancos que quedaron. Esto es lo que hace ese efecto brillante.

–Dice que estudió Bellas Artes. ¿Qué proyectos tiene?

–Empecé estudiando Bellas Artes cuando tenía 17 años y ahora me vengo a Palencia porque voy a abrir un taller de artista, un estudio donde pintaré, trabajaré y también voy a dar clases, tanto a niños a partir de 12 o 13 años como a adultos. Creo que hay que apostar por mi ciudad, soy palentina y qué mejor que instalarme aquí.

–¿En qué tipo de arte trabajará?

–Me dedico más a la pintura. Me he especializado en grabado, pero estas técnicas yo los puedo adaptar a la pintura. Llega un momento en que con el tiempo voy cogiendo mi propio estilo, que es muy colorista, impresionista...

–¿Qué consejos le han dado sus padres –los pintores Álvaro Reja y Carolina Cuadrillero– cuando les dijo que quería ser artista?

–Desde pequeñita siempre he sido muy anárquica. Nunca me han puesto normas ni trabas. Me han enseñado, pero siempre que volase sola. Me guían, pero con mi estilo propio.