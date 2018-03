El PSOE teme que el PP quiera privatizar el servicio de parques y jardines en Palencia Integrantes del grupo socialista de Palencia. / J. M. d. Los socialistas consideran que la gestión de las zonas verdes es «nefasta» y reclaman que se complete el diagnóstico de todo el arbolado de la ciudad JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 26 marzo 2018, 14:26

El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia ha expresado su preocupación por el estado de mantenimiento que presentan las zonas verdes y los parques y jardines de la ciudad, así como por el déficit de trabajadores que presenta este servicio municipal, que, según ha explicado su portavoz, Miriam Andrés, ha perdido once personas desde el año 2011. «Desde el último año de mandato del socialista Heliodoro Gallego, la plantilla de parques y jardines ha bajado de 40 trabajadores a solo 29», ha explicado la portavoz del PSOE, quien ha añadido que también se ha perdido el refuerzo anual de doce personas, cuatro para cada uno de los sectores en los que está dividida la ciudad, que se contraban de forma temporal para efectuar labores de refuerzo en las épocas de mayor trabajo.

Ante esta situación, los socialistas temen que el equipo de gobierno municipal, del PP, esté planificando una privatización de este servicio, en el que, según ha indicado, no hay renovación de la plantilla, ni promociones internas. «Esta desmantelación continua del servicio nos lleva a pensar que hay un objetivo oculto de privatización o externalización», ha señalado, al tiempo que ha defendido la gestión pública de los servicios municipales y la contratación de más personal. «Harían falta por lo menos doce personas para ofrecer un buen mantenimiento a las zonas verdes y jardines de la ciudad», indicó Andrés.

En este sentido, la portavoz socialista reclamó que el Ayuntamiento se dote de un verdadero Plan de Empleo Municipal, con recursos propios, y con objetivos claves. Por ello, criticó la última decisión del Ministerio de Hacienda sobre el empleo de los remantes, al no permitir su destino para la contratación de trabajadores.

El PSOE señala que el estado de los parques ofrece una imagen de «dejadez absoluta», y recala que no hay una verdadera planificación de limpieza o poda, que, según ha señalado Andrés, son labores fundamentales. La portavoz socialista ha denunciado que las copas de los árboles se están introduciendo en el interior de las viviendas de algunas zonas de Palencia, como en diversas plazas y calles del barrio de Santiago, en donde desde hace dos años está prometida una poda que no se efectúa. También ha criticado que los parques y jardines estén llenos de hoyos, con el consiguiente riesgo para la maquinaria y los trabajadores del servicio municipal. «En lugar de que los trabajadores se dediquen a las labores propias de su servicio, están también destinándose a hacer trabajos que tenía que hacer empresas concesionarias, como la de limpieza, por lo que no es extraño ver a los jardineros municipales, limpiando alcorques y haciendo otras funciones que no son suyas. Da la impresión de que se quiere privatizar el servicio», ha insistido Miriam Andrés.

La edil del PSOE también ha lamentado el estado de muchos árboles en los parques y jardines, criticando que se haya perdido la alineación o que no se efectúen las podas que son necesarias. «La política que se sigue es errática, hay talas masivas en algunas zonas, alcorques vacíos, o con tocones enormes, y después no se podan los árboles en la fecha, no se compran árboles de tierra y no se sanean suficientemente algunos ejemplares», ha manifestado Miriam Andrés, quien ha pedido también explicaciones al equipo de gobierno sobre el prometido estudio diagnóstico sobre el arbolado en la capital palentina.

«Fue una propuesta de nuestro grupo, que, en principio, despertó hilaridad y bromas entre los concejales del equipo de gobierno. Después lo presentaron como una propuesta suya. Y aunque hace ocho meses nos dijeron que ya estaba prácticamente acabado, todavía no sabemos nada», ha señalado Miriam Andrés, que, al menos, ha destacado que se haya intentado contar con la colaboración de la Universidad.