El PSOE cree que Palencia está malgastando las ayudas europeas
Martes, 8 agosto 2017

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia ha lamentado que la mayor parte de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) sean malgastados en partidas corrientes que en poco o nada contribuirán al desarrollo económico de la capital.

Desde el Grupo Socialista se recuerda que su principal propuesta para el uso de los fondos europeos iba encaminada a proporcionar un empuje al sector agroalimentario, uno de nuestros referentes a nivel productivo, industrial e incluso formativo. Asimismo, se hacía referencia a la mejora de las condiciones socio-económicas de las personas que habitan nuestra ciudad, así como de la posibilidad de paliar el acuciante problema de la despoblación que debería de ser el principal objetivo de este Ayuntamiento.

En cambio, sigue el PSOE, para el Equipo de Gobierno, las prioridades en cuanto al futuro de la capital deben ser otras y utilizan este ingreso extraordinario para desarrollar actuaciones que deberían estar recogidas en el presupuesto 2017 de forma ordinaria, como el mantenimiento y reforma del Puente de Hierro, el cambio de césped y mejora de pavimento deportivo en “Campos Góticos” o la adquisición de equipos informáticos y formación de empleados públicos.

Para los socialistas esta decisión del Partido Popular parece indicar que de no haberse recibido los fondos EDUSI estas actuaciones no hubieran sido ejecutadas, por lo que exigen al Equipo de Gobierno que el próximo año elabore unos presupuestos que no tengan que ser complementados a través de desviaciones presupuestarias. De este modo los remanentes podrían invertirse en asuntos como éstos, si fuera necesario, y permitir a Palencia utilizar fondos como los EDUSI para crecer y diseñar una estrategia real de desarrollo para la ciudad.