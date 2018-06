La protectora Defensa Animal Palentina, al borde del cierre por falta de liquidez Perros abandonados. / El Norte La asociación, con 53 animales a su cargo, realiza un llamamiento en sus redes sociales para recaudar 2.700 euros y seguir con su trabajo EL NORTE Palencia Domingo, 3 junio 2018, 16:36

La protectora Defensa Animal Palentina se encuentra en una situación financiera tan crítica que la vida de varios de los animales que tiene a su cargo depende de la ayuda desinteresada que puedan prestar los vecinos. La asociación ha realizado un llamamiento a través de sus redes sociales para recaudar 2.700 euros con el objetivo de pagar gastos corrientes, la deuda de 1.200 euros que tiene con el veterinario y la intervención de 1.250 euros que necesita Puka, una mestiza de spitz alemán con una grave lesión en la rodilla. «Si no conseguimos este dinero, no podríamos seguir con nuestra labor, dejaríamos de rescatar animales en riesgo».

Scooby rescata 17 animales en mayo La protectora de animales Scooby, que gestiona las instalaciones municipales situadas en la carretera de Autilla, rescató 17 animales en mayo, una cifra inferior a las de febrero y marzo, marcados por el fin de la temporada de caza. «Algunos cazadores se deshacen de sus perros cuando les dejan de servir. En esa época llegamos a rescatar hasta diez galgos, pero los problemas no han acabado porque ahora suele comenzar la época de camadas y nos suelen llegar gran número de cachorros», explica Scooby.

Así de cruda muestra la realidad de la protectora Defensa Animal Palentina su presidenta, Raquel Mínguez, que cree que una asociación con una labor social tan marcada como esta no debería pasar por estas estrecheces. «Rescatamos animales que realmente lo necesitan. No rescatamos al perro de raza que sería más fácil entregar en adopción, tenemos la tendencia de rescatar animales con algún problema o que necesiten alguna intervención. Por esta razón debemos una factura elevada en el veterinario, tenemos tres animales en residencia porque necesitan tomar medicación y no podían estar en la perrera y tampoco tenemos casa de acogida para ellos», sentencia la presidenta de la protectora Defensa Animal Palentina.

Sin refugio físico

La asociación trabaja sin contar con un refugio físico y toda su labor se centra en casas de acogida. En sus redes sociales aseguran que consiguen mantenerse gracias al apoyo desinteresado de los vecinos.

«No tenemos tampoco subvención, así que dependemos de los donativos de la gente y de que los animales tengan padrinos o madrinas que los ayuden, no sólo económicamente, sino también a encontrar un hogar definitivo», apuntan en su perfil de Facebook, al que han recurrido como altavoz para dar a conocer sus problemas económicos y en el que explican las distintas formas existentes para ayudar a Defensa Animal Palentina.