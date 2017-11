El presupuesto de la Diputación de Palencia, listo para ser aprobado Pleno de la Diputación de Palencia. / Marta Moras El dictamen es favorable con los votos del PP, la oposición de Ganemos y Ciudadanos y la reserva del PSOE FERNANDO CABALLERO Palencia Martes, 28 noviembre 2017, 08:13

. Sin que se modifique la cantidad total del presupuesto de la Diputación para 2018, que se mantiene en 66,4 millones de euros, la Comisión de Hacienda emitió ayer el dictamen preceptivo para su debate y aprobación en el pleno que se celebrará el jueves, con dos modificaciones importantes. La primera es una iniciativa del propio equipo de gobierno que ha incrementado en 200.000 euros el dinero para obras incluidas en el ciclo del agua, y la segunda, la aceptación de sendas enmiendas del PSOE y de Ganemos para aumentar en 60.000 euros la partida destinada a las ayudas a la natalidad.

El diputado de Hacienda, Javier San Millán, justificó el incremento de la partida de obras hidráulicas ante la previsión de que la sequía provoque situaciones de emergencia e imprevistos que hagan necesaria una dotación presupuestaria mayor.

Por su parte, la aceptación de las enmiendas del PSOE y de Ganemos no deja del todo satisfechos a los dos partidos de izquierda. Pese al aumento de la dotación para ayudas a la natalidad de 60.000 euros, el equipo de gobierno del PP mantiene el criterio de que esta cantidad se destine a los ayuntamientos que promueven ellos mismos ayudas a la natalidad, mientras que el PSOE aboga porque la ayuda se extienda a todos los ayuntamientos y Ganemos plantea que se concedan en función de la pérdida de población, aunque los ayuntamientos no las soliciten.

El presupuesto de la Diputación para 2018 recibió ayer un dicta men favorable con los votos afirmativos del PP, que tiene la mayoría absoluta en la Corporación, en contra Ganemos y Ciudadanos y la reserva del voto del PSOE.

No obstante, el portavoz socialista, Miguel Ángel Blanco, anunció que si en el pleno no se aceptan más enmiendas de las presentadas por su grupo, votarán en contra. Blanco anunció que en la sesión plenaria defenderá esas enmiendas.

El portavoz de Ganemos, Félix Iglesias, por su parte, justificó su voto en contra en el dictamen, que se trasladará al pleno, al no haber aceptado sus enmiendas, que contemplan un plan contra la despoblación por valor de 3,5 millones d euros y una inversión de medio millón para paliar la crisis en la comarca de Guardo, entre otras medidas. Iglesias insiste en que las ayudas a la natalidad se concedan siguiendo un criterio estrictamente demográfico en función de la pérdida de población que registran los pueblos.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cruz Vidal Carazo, lamentó que el PP no haya aceptado ninguna de sus enmiendas. No obstante, Vidal Carazo fue informado de que una de ellas, la que contempla ensanchar y mejorar el camino de San Román, ya está siendo objeto de atención por parte de la institución y se está redactando el proyecto. Por esta razón, el edil anunció que en el pleno retirará esta enmienda, pero mantendrá el resto y que además las defenderá. «Si se aceptan algunas enmiendas, podría abstenerme en el pleno. Ahora mismo no cuentan con mi apoyo», aseveró. Vidal Carazo mostró su extrañeza de que una de las enmiendas, la que se refiere a financiar viajes de escolares para visitar los recursos de la Diputación y asistir a actividades culturales de la capital, en Cervera de Pisuerga se ha aprobado en forma de moción con el apoyo del PP.

Javier San Millán señaló que el presupuesto de 2018 ha quedado equilibrado y se centra en aquellas políticas en las que el equipo de gobierno está trabajando en los últimos años, como la promoción económica, el turismo, la gestión electrónica municipal y el apoyo a los municipios.