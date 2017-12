La premiada con el Águila de Oro insta al sector a aprender del Festival de Cortos

Muy emocionada ha confesado Petra Martínez que vivió la gala de inauguración del Fica en la que la noche del martes en la que se le hizo entrega del Águila de Oro. «Es una gala que me gustaría que no cambiara y que siguiera así. Está perfecta, me encanta todo», ha asegurado en la sección ‘Vermú’ del festival aguilarense que tiene lugar en el Hotel Valentín y es trasmitida en directo por Radio Aguilar. Del mismo modo, tuvo afectuosas palabras para el festival, calificándolo de «bonito y entrañable» y recomendó visitarlo y aprender de él a aquellos que deseen montar un festival.

La actriz ha revelado que era la cuarta vez que venía a Aguilar ya que, aunque esta es la tercera vez que visita el festival de cortos, estuvo hace 40 años haciendo una ruta por la zona. «Nos invitó Peridis, vino también Antonio Gala y yo llegué con mi grupo de teatro y estuvimos haciendo un recorrido por el Románico», evocó. También recuerda haber visitado en aquella ocasión la fábrica de galletas. «Qué bien olía, era como estar en un cuento y entrar en la casita de chocolate», señaló. Petra rememoró ayer algunas de las experiencias vividas con su grupo de teatro creado en 1970 y en el que se encontraba su marido el director de teatro Juan Margallo.

Por otro lado, Martínez recordó que lleva 50 años en esta profesión, aunque su fama haya crecido con su participación desde hace cuatro años en la serie televisiva ‘La que se avecina’, aunque confesó que ya había vivido una época de popularidad con su participación en Barrio Sésamo, pero entonces la fama le resultó incómoda, por lo que decidió dedicarse al teatro. Mantuvo que Mateo Gil con el corto que rodaron hace 19 años hizo que la reconocieran como actriz, y más tarde también Bernabé Rico con su ‘Libre directo’ rodado hace 7 años.

El director, también presente en el vermú, señaló que había escrito el guión pensando siempre en Petra Martínez y para él fue una gran alegría que ella al leerlo le gustara y quisiera participar en el corto. Petra Martínez comentó de Bernabé Rico que al conocerlo pensó que «o era un genio o estaba un poquito mal de la cabeza», y que el rodaje fue un tanto excéntrico, pero se lo pasó estupendamente. Además de la inmersión en estos cortos, la actriz ha participado en varios largos con otros y reconocidos directores y a la pregunta de quién era su director favorito, respondió que su marido.

Durante la sesión vermú, varios jóvenes se interesaron por su papel. «Yo siempre participaba en series en las que había que llevar luto porque lloro muy bien, y al ver este guión me sorprendió y lo quise hacer», dijo, asegurando que no le resulta complicado y se lo pasa muy bien en los rodajes y con sus compañeros.