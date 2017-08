La Policía regristra las oficinas de Zep Travel tras la acumulación de denuncias La Policía escolta a las dos detenidas. / Manuel Brágimo El abogado de las dos propietarias asegura que están colaborando con las autoridades para que no haya más perjudicados JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 14 agosto 2017, 14:36

Entre gritos de «ladronas, estafadoras, sinvergüenzas», las dos propietarias de la agencia de viajes Zep Travel abandonaban ayer las oficinas de la calle Colón escoltadas por la Policía Nacional, después de que los agentes efectuaran un registro y se llevaran ordenadores y cajas repletas de documentación.

Las dos mujeres están detenidas a raíz de las numerosas denuncias presentadas por clientes que han visto frustrados su viajes o que han comprobado que a pesar de haber efectuado pagos sus reservas no existína o estaban anuladas, pero todavía no han pasado a disposición judicial, por lo que aún no hay una acusación concreta contra ellas, según ha explicado su abogado, Antonio Vázquez, quien ha precisado que «no hay acusación formal. Simplemente, se están realizando las diligencias para ver lo que ha pasado, como consecuencia de la multiplicidad de denuncias que se han prensentado al haberse cancelado algunos viajes. Ellas están colaborando con las autoridades. Han ofrecido toda la asistencia necesaria para que puedan venir todas las personas que están fuera. Han comunicado el cese de todos los viajes que no se pueden cumplimentar. Tienen los seguros y tienen toda la documentación entregada para que se pueda resolver este conflicto de forma tranquila y racional».

Los afectados han vuelto a concentrarse durante la mañana a las puertas de la agencia, aunque una treintena han acudido a las oficinas de la Unión de Consumidores para consultar sus derechos y también se han recibido reclamaciones en la la Oficina Municipal del Consumidor.