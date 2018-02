La polémica estilista de Palencia defiende su trabajo en 'Cámbiame' Paloma González Durántez. / El Norte La palentina Paloma González Durántez asegura que en esta nueva etapa del programa se piensa más en el concursante y menos el lucimiento del estilista PALOMA AGUADO Palencia Lunes, 12 febrero 2018, 21:11

Empezó estudiando Derecho en Madrid para acabar con 29 años reinventando su vida. Paloma González quería vivir cada día de su pasión y estaba dispuesta a todo. Después de dedicarse dos años a la abogacía, decidió irse a trabajar a un pueblo de Cataluña para poder pagarse un máster de moda en la Escuela de Moda Esme. «No quería que mis padres pensasen que era un capricho más, era lo que de verdad yo quería hacer en mi vida», asegura Paloma Gómez, palentina «y muy orgullosa de serlo». Después de vestir a Hugo Silva o Blanca Suárez, ha comenzado hace dos semanas como estilista en el famoso programa de Telecinco ‘Cámbiame’. Y no puede estar más contenta de añadir esta experiencia a su extensa carrera en la moda.

–De abogada a estilista... ¿Nació con la moda ‘en las venas?

–La moda es una pasión que he llevado siempre conmigo. Mis padres estaban muy vinculados a la moda y yo respiraba este ambiente cada día. Siempre intentaba estar en contacto con la moda, pero, para mí, era un sueño, una quimera que no se iba a cumplir. Cuando lo comentas con tu familia, te genera miedo, porque te dicen que es una salida profesional con poco futuro. Sin embargo, cuando yo estaba trabajando y acabé la carrera, fue la época peor de la crisis y costaba mucho encontrar trabajo. En este momento, me planteé que ya que las cosas estaban mal, por lo menos quería dedicarme a algo que me apasionase.

–¿Fue fácil el comienzo?

–He pasado malas épocas, aunque llevo unos años estupendos. Cuando llevaba solo un mes en el máster, hice mi primera editorial para ‘Vanidad’, una revista independiente de moda de las mejores de España. y conseguí también una sección de moda en M80 Radio. Les gusto mucho a las marcas mi trabajo, y a partir de este momento, no he parado. Mi historia demuestra que cuando te dedicas a lo que te gusta, el esfuerzo siempre da resultados maravillosos.

–Su caso no es el común...

–Desde luego, yo hablo con muchos directivos que me confiesan que en cuatro años es muy complicado conseguir mi trayectoria. Llegar a estos niveles sin un padrino o sin un enchufe es muy complicado. Sin embargo, no creo que sea suerte. Cuando sientes que de verdad has nacido para esto, el universo se alinea para que consigas vivir de ello y disfrutar cada día.

–Y hace a penas dos semanas comienza su trayectoria en ‘Cámbiame’, en la televisión, ¿cómo llega a convertirse en una estilista del programa de Telecinco?

–Conocí hace más de un año a la directora del programa en una cafetería, en un encuentro informal. Me agregó a Instagram y le gusté como persona y estilista. Ahora, hace a penas dos semanas, he comenzado esta nueva edición del programa y estoy encantada. Es mi primera vez frente a las cámaras, aunque siempre me ha gustado.

–Con un nuevo propósito, porque han sido mucho los cambios de ‘look’ controvertidos...

–Claro, esta nueva edición se basa en dar el protagonismo a las personas que de verdad quieren un cambio de ‘look’. Hasta ahora ‘Cámbiame’ era un show para lucirse los estilistas, con ‘looks’ imposibles que no iban acorde con la personalidad de las mujeres que iban al programa. Por eso, mi objetivo es siempre que ellas se vean guapas, y creo que lo estamos consiguiendo.

– ¿Es difícil dejar Palencia para perseguir un sueño en Madrid?

–Yo siempre presumo de ser palentina. Debemos empezar a quitarnos el miedo de salir a Palencia y ser los primeros en llevar a nuestra ciudad como estandarte.