El pleno aprueba la adquisición de la Alcoholera de Palencia Vecinos de Pan y Guindas en el pleno del Ayuntamiento de Palencia. / Antonio Quintero Los grupos políticos de la oposición no rechazan la modificación urbanística pero anuncian alegaciones para garantizar la legalidad de todos los trámites JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ Palencia Viernes, 16 marzo 2018, 03:09

. Se aprobó, y con holgura. El PP, Ciudadanos y Ganemos votaron a favor, mientras que el PSOE se abstuvo. En principio, una imagen cercana a la unidad, que, sin embargo, a tenor de las exposiciones de los portavoces en materia urbanística de los diferentes grupos está muy lejos de la realidad.

Nada que objetar al expediente por parte del grupo de Ciudadanos, pero sí por parte del resto de partidos de la oposición, incluso desde Ganemos, a pesar de que finalmente votara a favor. ¿Pero qué les preocupaba? Fundamentalmente dos cuestiones, por un lado el instrumento urbanístico elegido para hacerse con el edificio de la Alcoholera, una transferencia de aprovechamientos lucrativos, y por otro, el espacio reservado para el hipotético centro de salud del barrio de Pan y Guindas si es que algún día se construye, puesto que, de momento, no entra en los planes de la Consejería de Sanidad, a pesar de haberse convertido en una reiterada demanda de los vecinos de esta zona de la ciudad.

Una de las mayores preocupaciones es el reducido espacio de la parcela que se reserva para centro de salud

La edil de Ganemos Patricia Rodríguez pidió a la concejala de Urbanismo que garantizase que no habría problemas con la transferencia de aprovechamientos urbanísticos, puesto que, según explicó, hay sentencias que han anulado procedimientos similares cuando afectan a terrenos cuya titularidad no es de los consistorios que impulsan el expediente. Es el caso de Pan y Guindas, puesto que la parcela que se entrega a los propietarios de la Alcoholera no pertenece al Ayuntamiento, sino que la titularidad es de la Junta y estaba reservada para el centro de salud. Sin embargo, el Consistorio lo lleva a cabo puesto que compensa a la Junta con otro terreno calificado como equipamiento general de carácter sanitario, en el que podría levantarse el centro de salud.

Otra votación para la reforma del Plan General sobre las normas de edificación Aunque se votó a favor en el pasado pleno del mes de febrero y toda la corporación cerró el pleno con la idea de que había quedado aprobado, los técnicos advirtieron después a la concejala de Urbansimo, María Álvarez, que no podía volver a sacar a información pública el expediente para la modificación del Plan de Urbanismo sobre aspectos relacionados con la edificación en la ciudad, porque no había contado con los suficientes votos favorables. La ausencia en el pleno de un edil de Ciudadanos hizo que solo fueran doce los votos positivos y la normativa exige más de la mitad de la corporación. Así, durante la sesión de ayer, ya sin debate alguno, hubo de volverse a votar este punto, que sí salió adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y también de Ganemos. Mientras, los ediles del PSOE se abstuvieron.

Y con respecto a este terreno, también se plantearon dudas por parte del PSOE y de Ganemos, debido a su superficie, al estimar que es demasiado pequeña para albergar un centro sanitario. El edil socialista Luis Muñoz explicó de forma muy técnica que no hay espacio suficiente y que los cálculos que figuraban en el expediente eran equivocados.

Ante esto, el concejal del PSOE, que también se mostró preocupado por la legalidad de la transferencia de aprovechamientos, justificó la abstención de su grupo y anunció la presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública, como también quiere hacer Ganemos.

La edil de Urbanismo, María Álvarez, defendió la validez de todas las actuaciones que se proponen en el expediente y garantizó un estudio detallado de todas las alegaciones.