Piden seis meses de cárcel al gerente de una empresa por el accidente de un trabajador Juzgado Penal de Palencia. / Antonio Quintero El operario sufrió lesiones cuando la carretilla que conducía le atrapó una pierna y el fiscal entiende que al vehículo le faltaba mantenimiento R. S. R. Palencia Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:22

El Juzgado de lo Penal de Palencia dejó visto para sentencia este martes el juicio contra el gerente de una empresa de Venta de Baños por el accidente laboral que sufrió un trabajador cuando operaba con una carretilla en las instalaciones de la misma. El fiscal elevó a definitivo su informe de conclusiones y pide para el responsable de la empresa de Venta de Baños, que se dedica a la fabricación de harinas de pescado y subproductos animales, una pena de seis meses de prisión y multa de 1.800 euros por un presunto delito de lesiones.

Los hechos se remontan al 16 de octubre de 2014, cuando el operario, que llevaba escasos días trabajando en la empresa, sufrió un accidente laboral cuando realizaba tareas con una carretilla. Según la Fiscalía, a la máquina le faltaba mantenimiento (al parecer, ese día había llovido y las ruedas del vehículo no tenían dibujo, además de que la carretilla no tenía cinto de seguridad, si bien era vieja y la empresa no estaba obligada a ello), razón por la que el trabajador, en un momento concreto, sufrió el accidente laboral al engancharse su pierna con la puerta del vehículo y sufrir lesiones que precisaron de una gran cantidad de puntos de sutura.

La víctima, que se personó en su día en la causa, percibió después una indemnización cercana a los 90.000 euros y desistió del proceso, si bien la Fiscalía ha continuado adelante con el mismo contra la empresa de Venta de Baños, en concreto contra su gerente, para quien solicita esa pena de seis meses de prisión y una multa de seis meses a razón de 10 euros de cuota diaria. Por su parte, la defensa del gerente de la empresa de Venta de Baños solicita su libre absolución.