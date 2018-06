Parodia con 'P', de 'palenciano' Roberto Pérez 'Chapu' e Inés Acebes, en el monumento a la mujer de la Calle Mayor de Palencia. / Marta Moras El centro cultural de Villamuriel acoge el sábado día 9 el estreno de una obra teatral humorística «hecha por y para los palentinos» MARCO ALONSO Palencia Jueves, 7 junio 2018, 17:49

Amigos palentinos, tranquilos. Ese 'palenciano' que aparece en el titular no es uno de los múltiples gazapos que se han cometido con su gentilicio en los medios de comunicación y que tan mal sientan a uno y otro lado del Carrión. Y es que, el diccionario de la Real Academia Española cuenta con centenares de palabras que podrían ser catalogadas como un insulto para ustedes, los palentinos, pero hay una que no recoge la RAE y que está considerada por muchos como la peor de las ofensas para un hijo de Palencia. Ese agravio sin parangón no es otro que 'palenciano', y, en torno a ese gentilicio apócrifo, la pareja de humoristas formada por Roberto Pérez 'Chapu' e Inés Acebes ha creado el espectáculo 'Nunca digas Palenciano', que se estrena el sábado día 9 de junio a las 20:30 horas en la Casa de Cultura Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato.

«Chupar la plancha del 'Guarro' es como la poción mágica de Asterix» Roberto pérez 'chapu'

El espectáculo en cuestión es una obra costumbrista creada por y para aquellos que no necesitan un traductor cuando escuchan la frase 'El chiguito corito se escolinga por el arambol', tal y como apunta la actriz palentina Inés Acebes. «No queremos hacer 'spoilers', pero la historia va de dos superagentes: el agente 983, que es de Valladolid, y el 979, que es de Palencia. En la obra hablamos de los tópicos y los piques para reírnos de nosotros mismos y también, por qué no decirlo, de los de Valladolid», explica Inés mientras mira de reojo al vallisoletano 'Chapu', que es su pareja sobre el escenario y también lejos de él.

Con mucha gracia y algo de mala baba, los superagentes 983 y 979 hacen un repaso por los lugares más populares de Palencia, por esos rincones que forman parte de la vida de los palentinos y que no son tan conocidos como el Cristo del Otero o los pintorescos pueblos de la montaña.

Un restaurante tan emblemático como 'El Trompicón', más conocido como 'El Guarro', no podía faltar en esta obra, y es que Chapu piensa que detrás de la barra de este mítico establecimiento palentino se esconde un terrible secreto. «Yo creo a Marta Domínguez. Estoy convencido de que dio positivo porque comió una vez en el Guarro. Chupó la plancha y eso es como la poción mágica de Astérix», bromea el humorista vallisoletano, que cree que hay pocas cosas en el mundo que den más energía y que valgan menos que una ración de 'champis' del Trompicón. «Es baratísimo. Un día fuimos con unos amigos y me dijeron que si poníamos 10 euros de bote, pero yo les dije que no se calentaran que solo íbamos a pedir unas raciones, no el traspaso», añade Chapu para dejar en el periódico un pequeño entrante del atracón humorístico que disfrutarán los espectadores que decidan pagar los 8 euros de la entrada anticipada o los 10 euros que costará retirar la localidad en taquilla.

«Si alguien me dice que Palencia es el barrio norte de Valladolid, me tiro a la yugular» Inés acebes

La rivalidad entre vallisoletanos y palentinos acapara buena parte del espectáculo y solo hace falta escuchar a Chapu para prever que los resultados del trabajo de estos actores serán las carcajadas del público. «Si yo fuera el capitán de la canción que dice eso de 'por el río Carrión pasaba un submarino cargado de borrachos y todos palentinos', lo que haría sería desembarcar en la Playa de Las Moreras de Valladolid el día de San Juan porque el alcohol une mucho y ayuda a limar asperezas», explica Chapu poco antes de que su mujer lanzase un mensaje algo menos conciliador hacia sus 'vecinos del sur'. «Si alguien me dice que Palencia es el barrio norte de Valladolid, me tiro a su yugular. No somos barrio de nadie, tenemos nuestra propia identidad», sentencia Inés.

'Nunca digas Palenciano' se estrenará el sábado día 9 en Villamuriel, pero la intención que tienen Chapu e Inés es llevar la obra por todos los rincones de Palencia para llegar al mayor número de palentinos. Estos dos humoristas quieren hacer sombra al mismísimo Maluma en lo referente a la venta de entradas, pero, pese al uso de un gentilicio apócrifo tan denostado, nadie ha iniciado una petición de firmas para retirar el espectáculo. Ofender es muy sencillo en los tiempos que corren, y Chapu habla de cómo ha vivido la polémica por la futura actuación del cantante colombiano en Palencia. «A Maluma le deberían prohibir sus padres salir de casa, pero que los demás le prohiban hacer un concierto me parece un poco 'heavy'. Si el hombre quiere cantar, que cante», concluye Chapu, que también tiene permiso paterno para llevar a Palencia una parodia con 'P', de 'palenciano'.