'El Palentino' echa el cierre este jueves Fachada de 'El Palentino' en Malasaña. / Google El bar de Malasaña que ha inspirado hasta una película baja la persiana después de más de cincuenta años

Casto Herrezuelo, dueño de El Palentino, el famoso bar de Malasaña que fue escenario de 'El Bar' de Álex de la Iglesia, fallecía el pasado mes de febrero a los 79 años. Ya hace un mes sus herederos anunciaban su intención de no continuar adelante con el negocio que ha estado abierto durante más de medio siglo y que este jueves, 15 de marzo, cerrará definitivamente sus puertas.

Pero 'El Palentino' no solo ha inspirado al cine, sino también a la moda con una camiseta que lucía orgullosa el menú del local por Nueva York.

La decisión

Loli, cuñada de Herrezuelo, y quién regentaba el bar junto a él ha decidido no continuar en solitario con el negocio. Así lo ha adelantado hoy Público y lo ha confirmado a Efe Loli, cuñada de Herrezuelo que gestionó junto a este el bar tras la muerte de su marido, hermano de Casto.

«No me queda otra», explica Loli, que a los 67 años confiesa que ya tenía pensado jubilarse, un plan que ha acelerado la muerte de su cuñado, llorada por los parroquianos de este tradicional bar el pasado 22 de febrero, cuando al anuncio del fallecimiento en el cierre metálico se le unieron carteles y velas en su recuerdo.

Con barra metálica y situado en la calle del Pez, este es el último bar tradicional que queda en el barrio, según subraya a Efe Loli, que no planea nada especial para el adiós definitivo. «Bastante despedida van a hacer los chavales jóvenes», asegura, y agradece el apoyo recibido por parte de una juventud que «se ha portado de maravilla» y que ha intentado convencerle de que no cerrase.

Una opción que no ha sido posible porque en solitario no puede llevar el bar y los hijos de Casto trabajan en otras profesiones y tampoco pueden ayudarle, según detalla. «Todo tiene su fin, es una pena», añade la propietaria de este establecimiento repleto de gente cada fin de semana y que inspiró 'El bar', de Alex de la Iglesia.

Escenario de película

El cineasta explicó a Efe la idea de guion que tuvo junto a Jorge Guerricaechevarría, precisamente a raíz de una vivencia en este bar. «Estábamos en El Palentino y de pronto entró un pobre que estaba durmiendo entre cartones. Entró desesperado, creo que sobre todo aterido de frío por haber dormido toda la noche fuera, pegando gritos y con intención de matarnos a todos» y «como pequeños cobardes de la pradera». Entonces, se metieron debajo de la mesa, mientras la dueña del bar, Loli, «se levantó, le cruzó la cara, le sentó, le dio una copa de aguardiente y le tranquilizó».

El director, habitual del local, replicó el local en su película como escenario de la trama. Pese a los muchos emisarios que mandó el cineasta para que diera su brazo a torcer, Casto no cedió, de manera que a Álex de la Iglesia no le quedó otra que recrear la tasca en un estudio. También se han grabado videoclips musicales y en 2017 la prestigiosa guía Time Out le concedió el galardón de mejor bar de Madrid.

Los orígenes

El bar Palentino lo montó un paredeño, y desde 1942 lo cogieron dos hermanos que también procedían de esta localidad terracampina, Casto y Santiago Herrezuelo, que cerraron un hotel que regentaban allí para marchar a Madrid. Con los años, el negocio terminó en manos Moisés y Casto Herrezuelo, hijos de Casto. Moisés, que falleció en 2005, era el marido de Loli. Desde entonces, ella y Casto han compartido la titularidad del negocio, ya que fue comprado en 1978.

El templo de Malasaña

El Palentino ha sido el templo de los sándwiches mixtos, los cafés templados y los cruasanes desabridos. El éxito se ha debido en buena parte a sus precios módicos: un cortado, un euro; una caña, 1,20 euros. Desde luego, algo ha tenido El Palentino, un bar que ha tenido como clientes a Esperanza Aguirre, Manu Chao, Eva Hache, Óscar Ladoire, Javier Sádaba, Fernando Sánchez Dragó y por supuesto al propio Álex de la Iglesia, un habitual.