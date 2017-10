Palencia es la segunda ciudad con el precio más bajo de oferta hotelera durante el otoño Una guía explica a unos excursionistas el edificio de la Casa del Cordón. / Marta Moras El turismo del último trimestre resulta el 15% más barato que en los primeros meses del año y el verano PILAR ROJO Palencia Domingo, 29 octubre 2017, 12:23

En la mayor parte de las ciudades españolas, el precio medio de una habitación para dos personas durante el otoño es considerablemente menor que en los primeros nueve meses del año. Palencia ocupa el puesto número 16 en el ranking de ciudades con mayor bajada de precios en los hoteles, con un 17,7% de descenso, un porcentaje que sitúa a la capital palentina en el segundo puesto de todo el país si se analiza en términos absolutos. De media, una habitación de hotel cuesta 53,54 euros en Palencia durante el otoño. Únicamente en Lleida se puede dormir en un hotel a un precio más barato, 53,19 euros.

Estos datos se extraen de un estudio realizado por el comparador de precios Trabber.es, que ha comparado el precio en otoño con el precio del resto del año hasta invierno. A nivel general, la tendencia es al descenso, en concreto en 40 ciudades, mientras que en otras 15 capitales los precios son ligeramente superiores. «El otoño se ha convertido en una época inmejorable para viajar. En general , se detecta una bajada muy interesante en la mayor parte de destinos. Las tarifas diarias de alojamiento son entre un 15 y un 25% inferior a la del promedio de los nueve primeros meses del año, y prácticamente la mitad que durante el verano», destaca Óscar Frías, cofundador del comparador de hoteles Trabber.es.

El estudio revela además que, en caso de que el cliente opte por utilizar las opciones más económicas, como hoteles de una y dos estrellas y hostales, «se pueden encontrar verdaderos chollos». Entre los destinos más económicos para viajar en otoño dentro de España, figuran Lleida, Palencia, Orense, luego, Murcia, Oviedo, Huesca, Soria o Almería, donde se puede pasar el fin de semana de dos días desde 60 euros en habitación doble sin desayuno, si se opta por la oferta más económica, o por 120 euros, según el precio promedio de todas las categorías.

Entre las ciudades más caras figuran San Sebastián, Palma de Mallorca, Barcelona, Vitoria y Madrid. En estas ciudades, el precio medio ponderado de la oferta se sitúa por encima de los 100 euros durante el otoño. Precisamente aprovechar el buen precio de las habitaciones se puede convertir en un importante gancho para intentar incrementar las pernoctaciones, que según reconocen los responsables institucionales, son la asignatura pendiente en la ciudad de Palencia. Los viajeros de un solo día, «a los que no hay que menospreciar, porque también dejan su dinero», según reconoce la diputada del área de Turismo, Carmen Fernández Caballero, han experimentado un aumento destacado en Palencia.

Sin embargo, son muy pocos los que se quedan a dormir, por lo que ofrecerles esa posibilidad, unida a alguna actividad nocturna y con precios económicos en los hoteles, puede ser la clave para que las pernoctaciones suban. «Estamos convencidos de que Palencia ofrece entretenimiento para dos o tres días y los viajeros pueden llenar su tiempo con muchas opciones. Lo que ahora tenemos que lograr es que se aprovechen de esas condiciones y decidan finalmente quedarse a dormir», asegura la diputada de Turismo, Carmen Fernández Caballero.

Los hoteles, por su parte, reconocen que el precio que se fija por las habitaciones durante el otoño no supone de por sí un condicionante que determine a los viajeros que se puedan quedar en Palencia. La diferencia final con otras ciudades del entorno puede estar entre dos y tres euros máximos por noche, una cantidad que los profesionales del sector reconocen que no marca fuertes diferencias. En opinión de los directores de hotel, es necesario aplicar algún plus, ofrecer algo más para que los potenciales viajeros decidan trasnochar en Palencia. Las pernoctaciones, por lo tanto, se mantienen como la asignatura pendiente en un ranking que sitúa a la ciudad dentro de los últimos puestos del país.