Palencia se queda sin presupuesto extra para sus fiestas El Pleno aprueba la retirada del nombre de Marta Domínguez del pabellón municipal de deportes MARCO ALONSO Palencia Jueves, 20 julio 2017, 23:34

El pleno ordinario de ayer fue de todo menos ordinario. Los 25 puntos del orden del día contaban con temas tan controvertidos como la aprobación de una partida extra para las fiestas de San Antolín, la revocación de distinciones a franquistas o la eliminación del nombre de la atleta Marta Domínguez del pabellón municipal de deportes, y la tensión se podía cortar con un cuchillo desde minutos antes de que los concejales llegaran al salón de plenos.

El primer problema para el equipo de gobierno llegó en el cuarto punto del orden del día. La partida presupuestaria aprobada con la que contaba la concejalía de Fiestas para sanantolines era de algo más de 300.000 euros, y el Partido Popular pretendía duplicarla con una nueva partida de 299.000 euros que llegaría del remanente municipal, pero el voto en contra de la oposición en bloque lo impidió. Esta circunstancia ya se vivió el año pasado, aunque el voto de calidad del alcalde permitió al equipo de gobierno doblar la partida, algo que no pudo suceder en esta ocasión.

La oposición recriminó al PP una cierta falta de previsión, ya que el equipo de gobierno necesitaba por segundo año consecutivo el apoyo de otros partidos para aprobar esta nueva partida y el concejal de Hacienda, David Vázquez, no convenció ni al PSOEni a Ciudadanos ni a Ganemos con sus explicaciones. «En el presupuesto no se pueden incorporar los remanentes. No sabíamos si las cosas ‘iban a venir mal dadas’ y por eso no incluimos este gasto en el presupuesto. La responsabilidad es compartida porque el presupuesto no lo aprobamos por decreto, lo hicimos en pleno», señaló ayer Vázquez.

Otro de los puntos calientes del orden del día fue la supresión del nombre de Marta Domínguez del pabellón municipal de deportes, aunque se aprobó por unanimidad. La exatleta ya no dará nombre al polideportivo y todos los grupos estuvieron de acuerdo, consenso que no se dio en lo referente a la futura denominación de las instalaciones, que generó varias críticas.

El Ayuntamiento convocó un concurso para que quienes desearan dar su nombre al pabellón pudieran concurrir con un presupuesto de salida de 120.000 euros. La designación sería para el mejor postor, pero finalmente solo la entidad financiera EspañaDuero concurrió al concurso y ese será el patrocinador de las instalaciones, algo que no gusta nada a Ganemos. «Esta entidad no es la más adecuada para dar el nombre al pabellón porque ha ocasionado la pérdida de miles de puesto de trabajo y, entre otras cosas, ha llevado a cabo tres Eres», señaló la concejala Patricia Rodríguez.

El alcalde quiso zanjar la polémica después de señalar que lo que se votaba ayer era el cambio del nombre de las instalaciones, que pasará a denominarse Pabellón Municipal de Palencia hasta nueva orden, pero Ganemos cree que el patrocinador de las instalaciones manchará el nombre de la ciudad, algo que, a su juicio, también sucedía con la vinculación anterior con Marta Domínguez, que, por ahora, mantendrá sus otros reconocimientos.