Palencia prepara un plan de accesibilidad universal

El Ayuntamiento recogerá las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad

La entrada en vigor, el pasado 4 de diciembre, de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, en la que se fijan plazos y obligaciones para las administraciones encaminadas a acabar definitivamente con los problemas de accesibilidad en los espacios públicos ha obligado a ‘ponerse las pilas’ al Ayuntamiento de Palencia, que, a pesar de contar con el Premio Nacional de Accesibilidad Reina Sofía, aún tiene importantes carencias en este sentido.

Por ello, el concejal de Servicios Sociales, Luis Ángel Pérez Sotelo, al ser preguntado ayer por los problemas de accesibilidad relativos al monumento del Cristo del Otero y sus entornos, quiso ir mucho más allá en su respuesta y puso sobre la mesa los trabajos que ya se han iniciado para la elaboración de un Plan Global de Accesibilidad para la ciudad de Palencia, con el que se intentarán corregir todos los problemas que en este ámbito se detecten.

No por ello, Pérez Sotelo, esquivó los problemas específicos de la zona del Cristo delOtero, a los que también se refirió, aunque indicó que estas actuaciones concretas se enmarcarán en el futuro Plan Director del Cristo, y recordó también que se trata de un problema de difícil resolución, puesto que al haberse incoado ya el expediente para la declaración de la gran escultura de Victorio Macho y todos sus entornos como bienes de interés cultural, la Comisión Territorial de Patrimonio limita mucho las intervenciones que pueden hacerse e impide que se puedan ejecutar las obras que serían necesarias para cambiar la inclinación de rampas o la eliminación de escaleras.

En este sentido, Pérez Sotelo, aclaró que la propia Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad reconoce que hay casos especiales, como los monumentos o los elementos de valor patrimonial, en los que las intervenciones de mejora de la accesibilidad deben plantearse como medidas razonables. A modo de ejemplo, el concejal de Servicios Sociales explicó que nunca podría instalarse un ascensor en la torre de la Catedral, aunque con esta actuación se acabasen con los problemas de accesibilidad universal.

Pero como este tipo de casos son limitados y, mientras, las limitaciones para las personas con discapacidad son numerosas, el Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos para la elaboración de un Plan Global de Accesibilidad, en el que se quiere contar con las aportaciones de las entidades del denominado tercer sector, en el que figuran las asociaciones y organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad. «En lo que se van a volcar las actuaciones es en aquellas inquietudes que el tercer sector, que las distintas entidades de discapacidad, puedan aportar para mejorar ese plan de accesibilidad», aseveró Pérez Sotelo, quien explicó que existe una cierta premura para así cumplir con los plazos legales.

Así, el edil señaló que se está trabajando ya con algunas organizaciones –el alcalde, Alfonso Polanco, había señalado minutos antes que se estaba contando con la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)–, aunque la elaboración del texto definitivo será encargada a una empresa externa especializada, que debe realizar un completo diagnóstico de la situación de la ciudad, así como de las soluciones que deben implementarse para que la capital palentina sea totalmente accesible.

Pero Pérez Sotelo quiso dejar bien claro que las referencias a la accesibilidad que se deben recoger, y por tanto corregir con este plan municipal, no deben reducirse a cuestiones meramente físicas, a las denominadas coloquialmente barreras arquitectónicas. «No solo nos referimos a la accesibilidad física, sino también a la sensorial, la cognitiva, e incluso la mental», señaló el edil de Servicios Sociales, quien incidió en que las actuaciones deben servir también para la implantación de mecanismos, dispositivos que permitan a las personas con diferentes modos de discapacidad disfrutar plenamente de los equipamientos y servicios con los que cuenta la ciudad de Palencia.

«Es un plan global, para toda la ciudad, no solo para los espacios que dependen directamente del Ayuntamiento», aseguró Luis Ángel Pérez Sotelo, quien reconoció que muchas las instalaciones municipales no están suficientemente preparadas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos. «Los equipamientos culturales y deportivos no están preparados y hacen falta intervenciones, pero no son los únicos lugares, por ejemplo, no es normal que el servicio de Recaudación del Ayuntamiento sea completamente inaccesible para las personas en silla de ruedas o con una movilidad reducida», señaló el concejal.

Por su parte, el alcalde, quiso también ayer incidir en la importancia que tiene para el equipo de gobierno municipal el desarrollo de este Plan de Accesibilidad e indicó que está prevista una próxima contratación de su redacción con una empresa especializada. Alfonso Polanco señaló que se tiene previsto cofinanciar la elaboración del estudio con los fondos europeos procedentes de la Estrategia de Desarrollo Universal Sostenible Integrado (EDUSI). Aunque todavía no hay presupuesto asignado el plan puede costar 100.000 euros.