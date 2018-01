Palencia recula en la adjudicación del plan de los cerros del Cristo y de San Juanillo Cristo del Otero. / A. Quintero Los técnicos argumentan que el contrato no cumple las condiciones del concurso de ideas que convocó el equipo de gobierno EL NORTE Palencia Sábado, 13 enero 2018, 12:05

El Ayuntamiento de Palencia ha dado un paso atrás en el desarrollo urbanístico de los cerros del Cristo y San Juanillo, unas horas después de la aprobación por la Junta de Gobierno Local, celebrada el jueves, del pliego de cláusulas administrativas, el expediente de contratación y el gasto para adjudicar, por procedimiento negociado y sin publicidad, el contrato de redacción del plan director de estos espacios singulares de la ciudad, que se encuentran a escasa distancia entre ellos en la zona norte de la ciudad, y sobre uno de ellos se alza la imponente imagen del Sagrado Corazón de Jesús, el conocido como Cristo del Otero, obra del insigne escultor palentino Victorio Macho.

Los adjudicatarios eran los tres arquitectos que diseñaron el plan que quedó en segundo lugar en el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento –y que quedó finalmente desierto–, cuyo autores son Juan Jerónimo Olcese Ortega, Raquel Álvarez Arce y Julio Garcés Rallo. Según el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local, los arquitectos debían constituirse como agrupación y desarrollar un proyecto similar al que presentaron al concurso incorporando las modificaciones y mejoras planteadas por el propio Ayuntamiento y por la propia asociación de vecinos del Cristo.

Con la aprobación por la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento comunicó a los arquitectos esas nuevas condiciones para poder adjudicarles la redacción del proyecto. No obstante, un informe del Servicio de Intervención desaconsejaba la adjudicación a ese equipo de arquitectos por no ajustarse a la legalidad, teniendo como base la convocatoria del concurso de ideas que quedó desierto. No obstante, horas después de comunicarles la adjudicación, recibieron otra en sentido contrario.

El objetivo del Ayuntamiento con el acuerdo de la Junta de Gobierno era intentar agilizar cuanto antes la adjudicación del proyecto. El portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, ya advirtió en el órgano decisorio municipal que la interpretación del informe técnico sobre el que se basó no es la más adecuada.

Ahora, el equipo de gobierno deberá tomar una decisión para cumplir con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los cerros del Cristo y San Juanillo. Una de las posibilidades que tiene es la convocatoria de un nuevo concurso de ideas, aunque la decisión no está tomada.