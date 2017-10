«Palencia me inspira y algún día escribiré una canción sobre la ciudad» Luis Aguado, en una imagen promocional del disco. / El Norte El cantante palentino interpretará este viernes los temas de ‘Espuma y sal’ en el Teatro Principal FERNANDO CABALLERO Palencia Viernes, 27 octubre 2017, 00:13

De Luis Aguado a El Paseante, de un cantante sin disco a tener grabado y en la calle su primer cedé. Esta es la evolución de este palentino, profesor de Psicología en la Universidad Complutense, que este viernes (a las 21 horas) presentará en el Teatro Principal ‘Espuma y sal’, que reúne once temas que hablan del amor y de las relaciones humanas.

Luis Aguado es un cantante aficionado que tiene como principales referentes musicales The Beatles, Caeteno Veloso, Antonio Carlos Jibm y Antonio Vega. Su primer disco es fruto de varios años de trabajo componiendo canciones propias, algunas de ellas inspiradas en la ciudad de Palencia, paseando por ella –tiene especial predilección por Puentecillas–, aunque en las letras no hay ninguna referencia localista. «No descarto algún día escribir una canción dedicada a mi ciudad», aseguró ayer.

Aunque profesionalmente es profesor de universidad, asegura que «desde siempre he tenido como segunda faceta la música, desde que era un chaval, en proyectos distintos, casi siempre con grupos de pop, otras en solitario, y luego empecé a crear mis propias composiciones, en una línea más personal». «Hace dos años conseguí tener una colección de temas que me pareció que podían conformar un disco», explica Luis Aguado.

El disco está grabado en los estudios Lalavalab de Madrid y en él ha participado un grupo de «muy buenos músicos de la escena madrileña», según destaca. Estos músicos son Gabriel Casanova (piano y teclados), Carlos Murillo (guitarras), Óscar Fernández-Barruz (bajo eléctrico y contrabajo), Carlos Sosa (batería) y Tayko Gil (percusión).

Los temas de las canciones abordan el amor y las relaciones humanas, así como «pequeñas reflexiones que escribo». «Me gusta cuidar las letras, que digan algo con sentido, que sean evocadoras y que tengan un cierto nivel poético», señala. De las relaciones humanas simplifica, irónicamente, que son «complicadas» –recuerda que es psicólogo–. «Son nuestra mayor fuente de desdichas, pero también nuestra mayor fuente de felicidad. Yo intento coger de lo segundo y de lo primero, lo menos posible», asegura sobre sus temas. «Me gusta tener ante la vida una actitud muy positiva, disfrutar del momento, disfrutar de las cosas y de la gente que te quiere», apostilla.

Aguado define su estilo como «muy ecléctico». «Me gusta el pop de siempre. Me crié con los Beatles, les llevo dentro, pero he escuchado mucha música. Me gusta también la música brasileña y el jazz latino. El disco es una mezcla de esos estilos», explica, «y muy elaborada instrumentalmente, con mucho desarrollo», remacha.

Luis Aguado quiere compaginar su trabajo en la universidad con la música ahora que tiene su primer disco en el mercado. «He compaginado casi siempre las dos cosas y voy a seguir haciéndolo. Claro, ahora mismo, que estoy en una edad en la que ya he hecho muchas de las cosas que tenía que hacer, me interesa concentrarme en este aspecto musical. A la gente le está gustando mucho el disco y las canciones están entrando muy bien, pero quiero seguir teniendo las dos almas», reconoce.

La elección de El Paseante como nombre artístico tiene que ver, según explica, con la idea del «movimiento y de ver cosas, de ir de una parte a otra y no quedarte demasiado tiempo en un sitio, porque la música que compongo ese eso, pasar por distintos estilos y mezclarlo un poco», asevera.

Precisamente, destaca que paseando por Palencia –por el río, el Canal de Castilla, por el monte...– le inspiraron muchas canciones. «En Puentecillas siento un relax y una paz estupenda», relata. «Aunque no nombre a Palencia, está muy presente en el disco», sentencia, y no descarta dedicar una canción a su ciudad. «Llegará en algún momento», concluye.