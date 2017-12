La oposición insiste en que la gratuidad del aparcamiento del Hospital debe ser permanente Zona en la que se construirá el aparcamiento. / Antonio Quintero Palencia El PSOE anuncia que mantendrá las presiones ante la Junta, mientras que los vecinos acudirán a las Cortes regionales EL NORTE Palencia Lunes, 11 diciembre 2017, 23:21

No ha satisfecho plenamente a los grupos políticos de la oposición, ni tampoco a la Federación de Vecinos y al resto de organizaciones que defienden la gratuidad del futuro aparcamiento del Hospital, la noticia de que la Junta ha aceptado que no se cobre ninguna tarifa mientras se prolonguen las obras de construcción del primero de los grandes edificios del nuevo Hospital palentino.

La medida, que se recibe con un cierto optimismo, dado que se cumple el objetivo de los opositores de impedir el establecimiento de tarifas por aparcar en el Hospital, aunque también se aprecia una cierta preocupación, puesto que el anuncio viene acompañado del matiz de que se trata de una medida provisional, mientras se construye el bloque técnico, cuyo plazo de ejecución se ha fijado en 40 meses.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palencia, difundió ayer un comunicado en el que señala que la satisfacción por la decisión de la Junta de no cobrar de forma provisional por el aparcamiento del Hospital es «relativa al tratarse de un anuncio de gratuidad condicionado a la conclusión de las obras de la primera fase».

Los socialistas palentinos consideran que la «decisión oportunista» adoptada por la administración regional «no deja de ser un parche provisional que aplaza el problema para más adelante», por lo que anuncian que proseguirán con sus iniciativas de presión política. En este sentido, desde el PSOE se indica que continuarán con la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, como se ha hecho ya en consistorios como el de Dueñas, Frómista, Venta de Baños o Villalcázar de Sirga, donde se ha conseguido sacar adelante la propuesta, «no como en el pleno de la Diputación palentina». Asimismo, el PSOE recuerda que las Cortes de Castilla y león abordarán hoy una pregunta oral de la procuradora socialista por Palencia, Consolación Pablos, que debe ser contestada por el consejero de Sanidad. La pregunta hace referencia al plazo de ejecución previsto para la realización del nuevo aparcamiento y el modelo de gestión que se prevé. Desde el PSOE se recuerda también que se han registrado varias proposiciones en las Cortes para que sean debatidas tanto en comisiones como en el propio pleno de la cámara.

Para el PSOE resulta fundamental que tanto el alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, como la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, se sumen a la reivindicación de que el estacionamiento sea gratuito de forma permanente, «ya que ambos votaron en contra de la propuesta en la sesión plenaria de la institución provincial».

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, califica de «oportunista y de burda manipulación» el contenido del comunicado respecto a las supuestas presiones ejercidas tanto desde el consistorio capitalino como desde la Diputación para conseguir la gratuidad del parking. Andrés recuerda que, «lejos de presionar desde ambas instituciones, tanto Armisén como Polanco se plegaron a las peticiones de la Junta de Castilla y León olvidándose de defender los intereses de los palentinos y palentinas tanto de la capital como de la provincia».

Un servicio complementario

Para los socialistas, el acceso a la sanidad pública debe ser gratuito en todos sus servicios complementarios y vuelven a recordar el coste que para las arcas municipales supuso la cesión de los terrenos «donde quizás algún día se ubique el nuevo hospital, por lo que sobra cualquier comparación con la gestión de los aparcamientos en otras provincias».

Una posición similar se mantiene desde la Federación de Vecinos, que junto a la Plataforma en Defensa por la Sanidad Pública, tiene previsto reunirse mañana con los grupos políticos de la oposición en las Cortes para impulsar iniciativas parlamentarias en defensa de la gratuidad permanente del aparcamiento del hospital.

Por su parte, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, manifestó ayer que la decisión de la Junta de no cobrar el aparcamiento es una «consideración provisional» mientras se construye el bloque técnico, que es la primera fase del nuevo hospital . El regidor reconoció que la Consejería de Sanidad ha adoptado esta medida «ante las presiones de numerosos colectivos de la ciudad», aunque recordó que el Ayuntamiento ya había asumido que no cobraría ninguna tarifa por aparcar en los entornos del hospital, como inicialmente había previsto. «Esta es una buena solución porque no cambia el régimen actual y respecta las expectativas del Ayuntamiento y de los ciudadanos», apostilló. No obstante, Polanco avanzó que queda por concretar la solución definitiva cuando se construya el hospital.

También se pronunció la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, quien destacó la importancia de que las administraciones públicas tengan la responsabilidad de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, y en este contexto encuadró la reunión mantenida junto al alcalde con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Armisén indicó que se han planteado opciones a la Junta para lograr que el aparcamiento sea gratis o con el menor precio posible.

Las administraciones se encuentran ahora a la espera de la confirmación oficial por parte del consejero de Sanidad.