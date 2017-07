Olleros de Pisuerga preparará 1.750 raciones de paella este domingo La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, junto a los representantes de la junta vecinal y loa asociación de la Gran Paella Ollerense y los concejales de Fiestas y Cultura de la Corporación Aguilarense en la presentación de la fiesta. / NURIA ESTALAYO El Ayuntamiento de Aguilar y la Junta Vecinal de la localidad aportarán más fondos para cubrir la subvención que este año no se recibirá de la Diputación por presentarse fuera de plazo NURIA ESTALAYO Palencia Lunes, 31 julio 2017, 17:44

La Asociación de la Gran Paella Ollerense, el Ayuntamiento de Aguilar y la Junta Vecinal de Olleros de Pisuerga se han unido para que no se paralice la fiesta de la paella de Olleros que tendrá lugar este fin de semana. «Hemos formado un trío para buscar en común las subvenciones y garantizar la continuidad de esta fiesta», declaró David Diez, presidente de la Junta Vecinal ollerense.

De igual modo, la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, aseguró que además de presentar conjuntamente esta fiesta (a esta primera presentación oficial se sumarán otras en los próximos años, aseveró) han querido unir voluntades para que la Paella de Olleros no desaparezca. «Es una fiesta en la que los organizadores ponen mucho esfuerzo y cariño y la única que tenemos reconocida de interés regional, por eso merece que trabajemos y garanticemos que continúe año tras año», enfatizó Ortega, quien comentó, además, que cuando las cosas se ponen difíciles se enfrentan y resuelven con más ímpetu, refiriéndose a la no adquisición de la subvención que cada año ofrece la Diputación Provincial de Palencia.

Tres días de fiesta

Según explicaron, esta ayuda de la Administración provincial que suele rondar los 4.000 euros, no se recibirá este año porque se presentó la solicitud fuera de plazo. Pero ello no impedirá que se deje de hacer la fiesta ya que este año se ha acordado que habrá mayor aportación económica tanto del Ayuntamiento como de la Junta Vecinal para hacer frente junto a la Asociación a los gastos de esta celebración de tres días que se prevé ascenderán a los 11.000 euros. «Para que no vuelva a pasar (la pérdida de subvenciones), el ayuntamiento se hará cargo en los próximos años de pedir las ayudas», anotó la regidora, quien también quiso resaltar que esta es una actividad en la que la política queda fuera. «No debemos entrar en cuestiones que perjudiquen a todos y no establecer batalla política, sino que hay que luchar por cualquier actividad que tenga el empaque de la paella de Olleros en la que todos estamos interesados salga adelante», alegó.

A 4,50 euros cada una

José Enrique Cabria, presidente de la Gran Paella Ollerense, aseveró que está al frente de una asociación sin ánimo de lucro ajena a la política y subrayó que la colaboración con el ayuntamiento aguilarense siembre ha existido y ha sido muy buena. Cabria informó que el programa de este año es similar al de años anteriores. Comenzará el sábado 5 y finalizará el lunes 7 de agosto, y en ella habrá música, carreras, concursos, bailes, exhibiciones de perros y sobre todo rica gastronomía de paella y pollo a la ollerense. El domingo está previsto elaborar 7 paelleras de 250 raciones cada una. La ración volverá a costar 4 euros y 50 céntimos más para aquellos que deseen llevarse la cazuelilla de barro. Una atractiva celebración en homenaje a los Santos Justo y Pastor en una localidad de 50 vecinos que el rico sabor de esta paella ha llegado a atraer hasta 2.000 visitantes.