«Nacer en una familia de clase media es un seguro de vida»
FERNANDO CABALLERO Palencia Martes, 26 septiembre 2017

Nacido en Palencia, Fernando Pérez del Río trabaja en una consulta privada en Burgos y es profesor de la Universidad de esta ciudad (UBU). Doctor en Psicología, acaba de publicar su cuarto libro dedicado a temas de psicología, ‘Ensayo sobre la desigualdad ¿Qué nos queda todavía para ser felices?’. Pérez del Río es fundador y patrono de la Fundación Buenafuente (Madrid) para niños discapacitados y director de los grados Experto Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento Universidad de la UBU y Experto en Trastornos Adictivos de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid.

-Ahora se habla mucho de desigualdad. ¿En qué se plasma esta desigualdad en la sociedad actual?

-Considero que en estos años se habla de la desigualdad por la sencilla razón de que esta aumentó en la época de bonanza económica, pero también en el posterior periodo de crisis, es decir, pase lo que pase, la desigualdad sigue creciendo y esto ha disparado las alarmas en muchos países. Las previsiones de los modelos económicos prevén que siga aumentando. Esto se plasma por ejemplo en que nacer en una familia de clase media o acomodada es un seguro de vida. Aunque uno no sea muy espabilado podrá desarrollar una buena carrera y tendrá una red de amistades y contactos fundamental para salir adelante. Un buen contacto es la diferencia entre que te contraten para un puesto de trabajo y no lo hagan. ¿Y qué decir de la riqueza y el bagaje culturales? Ir a un colegio privado supone una experiencia diferente, clases más reducidas, diferente actitud del profesorado y diferentes materiales, pero sobre todo las expectativas son radicalmente diferentes.

-¿Cuáles son las desigualdades más graves? ¿Las económicas, las de género...?

-Si realizamos un análisis de las desigualdades, vemos claramente que no han mejorado en los países occidentales, excepto en la igualdad de género. Desde la Carta de las Naciones Unidas en 1945 los cambios han sido muy grandes, y todavía queda por mejorar.

-¿Qué relación existe entre la desigualdad y la salud mental de nuestra sociedad?

-En las sociedades más desiguales aumentan las enfermedades mentales menores, como la depresión o la ansiedad. La cuestión es por qué pasando las mismas pruebas diagnósticas en ciudades diferentes del mundo, encontramos que en una ciudad de EEUU hay cinco veces más enfermos que en una ciudad de Asia. Estos estudios pusieron claramente sobre la mesa que hay unas sociedad más sanas que otras.

-¿Qué consecuencias tienen esas desigualdades?

-En los países más desiguales hay más personas con obesidad, más en las cárceles, se dan más casos de embarazos de adolescentes, y también, los indicadores ponen de manifiesto un bajo rendimiento académico y un triste aumento del clasismo, es decir, importa más el tipo de familia en la que nazcas para salir adelante. Los países más desiguales puntúan más en violencia y se suele dar mayor desafección política. Pero el mayor problema es que se desprecie al que fracasa y este se avergüence y se aleje del colchón que supone la sociedad, el grupo...

-¿Se ha avanzado mucho para corregir esas desigualdades?

-Decía Ashley Montague que «la sociedad del hombre ha sobrevivido porque la cooperación de sus miembros ha hecho su supervivencia posible». Vivimos en un mundo globalizado, impregnado de la ideología del neoliberalismo, donde no hay alternativa al capitalismo y donde entendemos que siempre existirá un cierto grado de desigualdad. Pero por eso mismo hay que saber asumir los retos que plantean los problemas de nuestra sociedad, como por ejemplo cómo tratar la excesiva y desproporcionada desigualdad que, según las previsiones, seguirá aumentando en los países occidentales, o cómo tratar la ponzoña de los paraísos fiscales. Esta necesidad de control tendría como efecto poder invertir mucho más en infraestructuras y en servicios, pero sobre todo en sanidad, educación y en cobertura social, sin lugar a dudas los tres pilares de la equidad en una sociedad.

-¿Algún día se podrá hablar de igualdad o es una utopía?

-La igualdad es imposible, siempre habrá cierto grado de inequidad, pero de lo que ahora se trata es que esas desigualdades no sean elevadísimas. El ser humano es un ser social y por tanto desarrolla su vida interaccionando con otros individuos, y esta comunicación le define. Por lo tanto, la comunicación y el apoyo mutuo son la base de la sociedad en general y también del individuo en particular, puesto que dan sentido a nuestras vidas. De ahí la importancia de los enfoques relacionales, de exteriorizar los problemas dentro de una dimensión sociocultural y no tratar exclusivamente desde un enfoque intrapsíquico.

-¿La crisis ha agudizado las desigualdades?

-Sí, de hecho la pregunta más frecuente en estos últimos años en salud mental es si la crisis ha provocado o no un aumento de los trastornos. Es lícito pensar que la inestabilidad económica continuada en el tiempo provoca malestar y una sintomatología difusa: uno duerme peor, se está más nervioso, irritable, incluso hostil, hay mucha más tensión en las familias, se da mucha más frustración. Pero también vemos que no necesariamente se tiene que producir una situación de desempleo para que una persona padezca cuadros de ansiedad. El simple miedo a poder quedar en el paro puede generar la suficiente angustia como para desarrollar el problema.

-¿Por qué los trastornos psicológicos, como la ansiedad o la depresión, se han incrementado en las sociedades más desiguales?

-Es buena pregunta, puesto que no hace mucho la depresión como tal ni existía, nos tendríamos que remitir a la melancolía. Durante estas últimas décadas el número de enfermedades ha aumentado espectacularmente. Con Philippe Pinel se inicia la medicina llamada inicialmente alienista, apoyada con su célebre libro ‘Traité Médico-Philosophique sur l’aliénation mentale’ en 1809. En él, el autor clasifica los trastornos mentales en cuatro apartados: la melancolía simple, la manía, la demencia y la idiocia. Con el paso de los años hemos asistido a un crecimiento vertiginoso de esta clasificación, pasando de las 106 categorías de trastornos que podíamos encontrar en el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales de 1952 a los 180 de 1986. En 1987 había nada menos que 292 enfermedades o categorías diagnósticas, que siete años después pasaron a ser 357.

-¿Hay soluciones a las desigualdades? ¿Usted qué propone?

-La Asociación Patronal de Acción Social, que agrupa a las ONG de toda España, ha sido, a mi modo de ver, pionera en este sentido, ya que existe un acuerdo tácito según el cual quien más gane dentro de la organización no podrá captar más de cuatro veces el sueldo más bajo. Este es un ejemplo sencillo de cómo se pueden corregir las desigualdades. Pero la solución más comentada ha sido la redistribución de rentas vía impuestos. También ha aumentado el debate sobre la renta básica de subsistencia. Cada vez se habla más de la economía del bien común al consumo colaborativo y hay muchísimas propuestas que tienen que ver con la ecología y el urbanismo, con la ciudad policéntrica. Soluciones que tienen que ver con el control de la industria farmacéutica y sobre todo fomentar la participación, el asociacionismo y la vecindad.