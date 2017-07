t Nace una aplicación para relacionar a profesionales del mundo jurídico David Hierro y Juan Cruz Rodríguez muestran la aplicación en un ordenador. / A. Quintero La iniciativa ha sido seleccionada por la Agencia de Innovación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León PABLO M. PUENTE Palencia Domingo, 30 julio 2017, 13:03

‘Vinculatio’ es una aplicación que surge de la necesidad que tienen los profesionales de la Judicatura de contactar con otros que son externos, como peritos o arquitectos, y tratar de generar vínculos entre sectores que en la actualidad no están conectados pero sí mantienen estrechas relaciones. Así resumen su funcionamiento dos de los creadores de la aplicación ‘Vinculatio’, Juan Cruz Rodríguez y David Hierro Santos. Esta iniciativa ha sido seleccionado por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), en el marco del programa Aceleradora ADE 2020, que este año ha llegado a la décima edición.

El funcionamiento de la aplicación podría resumirse en una actualización a los tiempos modernos –donde la tecnología está en todas partes– desde el sistema tradicional del ‘boca a boca’ a la hora de contactar con el resto de profesionales, comenta Juan Cruz Rodríguez.

En un principio se pensó solo para el sector judicial, pero en el desarrollo de la aplicación, los promotores se dieron cuenta que es extensible a trece ámbitos profesionales diferentes que tienen relación con aquel. «Se ha llegado hablar incluso para uso de operadores de drones», matiza.

«Si una cosa nos ha enseñado la crisis es que el inmovilismo en el trabajo se ha acabado, y más todavía en las profesiones liberales, con lo que cada día hay que moverse más y se requieren mas herramientas para facilitar la movilidad geográfica y contactar con profesionales de diferentes puntos de España», remarca Rodriguez.

La aplicación ofrecerá una serie de herramientas para establecer el contacto y no limitarse a ser unas simples páginas amarillas. En este aspecto es en lo que radica la importancia del proyecto.

La aplicación se lanzará a nivel nacional, ya que es frecuente la realización, por parte de los abogados, de trabajos en otras ciudades, por lo que consideran los promotores necesaria una aplicación para poner en contacto a profesionales de diferentes provincias.

Por ello, la aplicación de los palentinos se ha convertido en la empresa seleccionada por ADE 2020 con más proyección de futuro y más viable económicamente hablando, compitiendo junto a proyectos tecnológicos de gran envergadura que engloban tanto la informática como la robótica.

La aplicación está actualmente en desarrollo, y cuenta con la colaboración de otra empresa castellana y leonesa, Talento Software, que se encarga de la parte de programación y desarrolla aplicaciones para empresas como Bankinter o la Liga de Fútbol Profesional.

Todavía no quieren hablar de plazos, ya que dependen de la aceptación que reciba la aplicación una vez que esté en el mercado, pero los autores están seguros de que la ayuda del programa de ADE facilitará mucho su puesta en marcha y porterior desarrollo. David Hierro Santos conocía lass actividades de ADE, y consciente de las necesidades que tenían para desarrollar el proyecto, decidieron presentarse al programa de emprendedores, lo que les ha llevado a ser uno de los diez proyectos elegidos para que les presten asesoramiento.

Está previsto que durante cinco meses el proyecto recibirá apoyos de coordinación, asesoría, ayudas para establecer contactos, sesiones de desarrollo para marketing o comercialización, y les orientan en cómo desarrollar sus propias herramientas. En general, se abordan en este programa los pilares básicos que tienen todos los negocios a la hora de empezar: financiación, asesoramiento técnico y la ayuda a la comercialización.

España no es país de emprendedores y más que no estar presente en la cultura nacional, también es por las pocas ayudas que reciben los escasos emprendedores que aparecen, según coinciden ambos empren dedores. Ellos comentan que en España, «cuando dices que vas a emprender un proyecto, todos te dicen que no te busques problemas». Por ello, Juan Cruz Rodríguez recalca que es muy importante el tipo de ayudas como las ADE 2020, que los creadores de Vinculatio han tachado de ejemplar, y animan al Ayuntamiento de Palencia a trasladar la iniciativa también al ámbito local.

ADE 2020 es un proyecto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León que funciona como acelerador de empresas para conseguir que los emprendedores de la comunidad lleven a cabo sus proyectos en el menor plazo posible. Por ello, cada año seleccionan un total de veinte proyectos para así fomentar la cultura emprendedora. A la selección puede acceder cualquier empresa emprendedora que tenga vinculación con Castilla y león, que se encuentre en fase de inicio y que esté basado en ideas innovadoras.