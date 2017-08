Muriel estrena un local para exposiciones en la Calle Mayor El artista José Antonio Muñoz Bernardo, junto a una de sus obras, en la inauguración. / Antonio Quintero La muestra del artista segoviano Muñoz Bernardo se puede visitar hasta el 8 de septiembre PABLO M. PUENTE Palencia Viernes, 18 agosto 2017, 14:38

El grupo Muriel ha inagurado este viernes una sala en la Calle Mayor (en el número 110, junto al Monumento a la Mujer) con la intención de que sea un rincón donde los artistas palentinos puedan exponer sus obras, si bien no está previsto que tenga una apertura continua.

El estreno de la sala ha coincidido con la inauguración de la exposición 'La mirada casual', del pintor segoviano José Antonio Muñoz Bernardo. En la inauguración han participado artistas palentinos como Fernando Escobar o Elena Miguel Pinacho, y el argentino Abel Gentiletti, que colaboran con la asociación Muriel, a la vez que se ha recordado a las víctimas del atentado de Barcelona.

También han acudido representantes del Ayuntamiento, el teniente alcalde David Vázquez y la concejala del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deporte, Carmen Fernández Caballero.

El local de la Calle Mayor ha sido cedido por un empresario al grupo Muriel a disposición de los artistas palentinos para sus exposiciones. El local no funciona como expositor de venta por lo que no se muestran precios, porque no es el objetivo de la exposición.

La exposición muestra una obra impresionista, en la que «las pinceladas marcadas añaden una tercera sensación», explica el autor Muñoz Bernardo.

Los cuadros mezclan paisajes naturales con urbanos, donde la mezcla del agua y la arquitectura está muy presente. «Ahora estoy trabajando más en bodegones de escenas cotidianas», resume el artista.

Por otro lado, el grupo Muriel anuncia que seguirá con la oferta de actividades que lleva ofreciendo durante el año. Su presidente, Alberto Rodríguez Lechón, se muestra optimista con el éxito que han tenido las exposiciones que llevan a los pueblos de la provincia como la del 'Tebeo y Cómic' o 'Días de Vinilo'. «Estamos encantados de poder ofrecer más de cien actividades, que son las que hemos programado este año para la provincia» señala Rodríguez.

Además, el próximo lunes se abrirá una exposición de temática taurina en la plaza de toros, que se podrá visitar hasta el 3 de septiembre.