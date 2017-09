Miriam Andrés defiende un PSOE «comprometido y de respeto al militante» Miriam Andrés, a la derecha, entre otros compañeros. / Antonio Quintero La secretaria general asegura que la campaña será limpia y no habrá descalificaciones hacia el rival JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ Palencia Lunes, 4 septiembre 2017, 21:57

Tras la presentación esta mañana de Agustín Martínez de su campaña, la otra candidata a las primarias del PSOE palentino, Miriam Andrés, lo ha hecho ya por la tarde, ante las puertas de la Diputación. Rodeada de un amplio número de seguidores, entre los que figuraban numerosos dirigentes del PSOE palentino, así como alcaldes y concejales de muchos municipios, ha presentado una campaña en la que, como su rival, quiso poner énfasis en la importancia de la provincia y de devolver la voz a los militantes.

Asimismo, aunque garantizó que su campaña será limpia y no habrá ninguna descalificación hacia sus rivales, dado que se trata de compañeros del partido con aspiraciones «legítimas», sí quiso mostrar su discrepancia con el principal planteamiento de Agustín Martínez y negó que en el seno del Partido Socialista existan dos modelos. «Siento disentir con el otro candidato en liza. Yo creo que no hay dos modelos de partido en juego. El modelo de Partido Socialista Obrero Español no puede ser otro que el que emanó del anterior Congreso Federal, porque lo dicen nuestros estatutos y porque todos tenemos que respetar lo que dicen nuestras normas», indicó Andrés, quien sin embargo recalcó que sí existen dos modelos de compromiso en la vida política.

«Yo hablo por mi candidatura. Está el modelo de compromiso de compañeros y compañeras que siempre han estado en el Partido Socialista, ya sea desde su representación en cargos públicos, pero también militantes o simpatizantes que siempre aportan en las diferentes candidaturas de la provincia. Como también lo hacen los militantes de base, que se pasan horas cerrando sobres o pegando carteles. Son dos modelos de compromiso muy diferentes», señaló Andrés.

La secretaria general se mostró muy convencida de la necesidad de procesos de primarias, como «gran aporte democrático del PSOE», y destacó que «por primera vez el secretario general va a ser elegido por el voto secreto, directo y libre de los militantes». Asimismo, Andrés señaló que, además de dimensionar el proyecto democrático del PSOE, las primarias fomentan la unidad interna.

La secretaria general aprovechó también para negar a sus rivales la «propiedad» de la voz de la militancia y recordó que la ejecutiva federal que dirigía Pedro Sánchez había sido la primera en desoír la voz de los militantes palentinos, que habían elegido de forma mayoritaria a Julio Villarrubia como candidato al Congreso de los Diputados y el órgano federal rechazó esta propuesta e impuso a Mariluz Martínez Seijo. «Si es el tiempo de la militancia, que nos lo creamos y lo que la militancia decida que no pueda ser cambiado en ningún momento por un órgano superior», indicó Andrés.