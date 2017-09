Miriam Andrés cree que la bicefalia en el PSOE de Palencia sería negativa Miriam Andrés presenta sus líneas de actuación política. / Antonio Quintero La secretaria general considera que debe existir una total sintonía entre la ejecutiva provincial y la dirección de los grupos políticos en las instituciones JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 11 septiembre 2017, 13:56

La secretaria general del PSOE en Palencia y candidata a las primarias que se celebrarán el próximo domingo, Miriam Andrés, ha presentado las líneas de trabajo político y organización interna que desarrollará en el seno del PSOE palentino si resulta reelegida.

Andrés, que no ha querido desvelar cuál sería su futuro en el partido, en el caso de que se imponga su rival, el 'sanchista' Agustín Martínez, sí ha reconocido que su trabajo como portavoz en el Ayuntamiento de Palencia se vería afectado, puesto que, desde su punto de vista, es necesario que exista una total sintonía entre las direcciones del partido y las de los grupos políticos en las diferentes instituciones. «En este partido, ha quedado muy claramente demostrado que las bicefalias nunca son buenas», ha recalcaldo, y aunque no ha hecho ninguna referencia a una dimisión, sí ha dejado en el aire un futuro intento de encabezar la candidatura al Ayuntamiento. Miriam Andrés ha explicado que si resulta elegida de nuevo secretaria general no tendrán inconveniente en volver a presentarse a un proceso de primarias para encabezar de nuevo la candidatura municipal, pero no se ha mostrado convencida de intentarlo en el caso de que sea Agustín Martínez quien dirija el partido, puesto que ha insistido en que «la bicefalia no funciona», recalcando que no habría una buena sintonía entre la ejecutiva provincial y la dirección del grupo de concejales.

El resultado de las primarias se conocerá el domingo a partir de las 21 horas, aproximadamente, por lo que los dos candidatos disponen todavía de seis días para presentar su programa electoral por toda la provincia.

Andrés, que recorrerá numerosas agrupaciones a lo lo largo de los próximos días, ha querido también dejar claro que ninguna de las opciones puede apropiarse del concepto de representación de la militancia, rechazando que los 'sanchistas' sean los únicos que defienden a los militantes. La secretaria general ha señalado que entre sus prioridades figura la de defender como ejecutiva provincial ante los órganos superiores del partido cualquier decisión que se adopte desde la militancia de Palencia, como por ejemplo en la composición de las listas electorales. Andrés recordó que en el último congreso federal ella apoyó este posicionamiento, mientras que los 'sanchistas' que finalmente resultaron ganadores apoyaron que los órganos del partido como la comisión federal de listas o la ejecutiva federal pueden vetar cualquier decisión sobre las candidaturas electorales que provengan de las provincias, aunque hayan sido votadas por los militantes.