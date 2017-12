Méndez de Vigo visita Chocolates Trapa «porque para defender algo, hay que conocerlo» El ministro, segundo por la izquierda, con dirigentes del PP, visita Chocolates Trapa guiado por el director gerente de la empresa. / Marta Moras El ministro de Educación, Cultura y Deporte conoce la remodelación que ha convertido a la chocolatera en la más moderna de España EL NORTE Palencia Sábado, 16 diciembre 2017, 15:16

Chocolates Trapa no deja de recibir parabienes tras la reciente remodelación de sus líneas de fabricación, que ha permitido a la empresa palentina colocarse a la cabeza europea en cuanto a modernización. El último en sumarse al carro de las felicitaciones ha sido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que ha visitado la empresa con un objetivo claro. «El motivo de la visita es familiarizarme con la industria agroalimentaria palentina porque lo que hay que defender en muchos sitios, primero hay que conocerlo», explicó el ministro.

130 son los empleados que han permitido con su trabajo que Trapa pasase de facturar 800.000 euros en 2013 a lograr una previsión de diez millones con la que se pretende cerrar el 2017, unos datos que dieron pie para que el ministro pusiera el foco en la labor del consejero delegado de la empresa, Gerardo Fernández Calvo, y su equipo. «Este trabajo es una contribución muy importante a la prioridad del Gobierno, que es crear empleo en España. Nosotros heredamos una situación terrible en el año 2012, con un índice de paro del 26,3%, y estamos bajando notablemente, hasta el 18%, gracias a actividades como esta, de empresarios que crean tejido empresarial, dan trabajo y forman a la gente para crear empleo de calidad. Estoy seguro de que la voluntad del presidente Rajoy de que en 2020 haya 20 millones de personas trabajando se va a conseguir gracias a gente como Gerardo», apuntó Méndez de Vigo.

Dulces, muy dulces, fueron las declaraciones del ministro. «Venir a Trapa ha sido un placer porque Trapa ha formado parte de mi vida, ha endulzado mi existencia, a pesar de que nunca había estado aquí. Una marca señera, con prestigio, ha sabido reconvertirse gracias a la inversión, las nuevas tecnologías y a una maquinaria excepcional. Ahora está en la cabeza en España, pese a que ha pasado algunos momentos complicados», explicó.

La visita fue aprovechada por la empresa -que vende sus productos en más de cincuenta países- para hablar de su compromiso con Dueñas y con la provincia de Palencia, donde se encuentra instalada su fábrica. «Hacemos un gran esfuerzo por el tejido empresarial de esta zona, en la que es muy complicado atraer ese talento que es fundamental para nosotros. Lo necesitamos para nuestro i+d+i, ya que hemos sacado más de 70 de referencias en solo cuatro año, buscando nichos de mercado donde otros no pueden llegar», señaló el consejero delegado de la empresa, que tiene bien claras las metas de la chocolatera. «Nuestro objetivo es la excelencia, ser un referente en el chocolate, y tenemos la ventaja de que tenemos un 'know how' muy grande gracias a nuestras recetas de hace más de 125 años. Somos de los pocos que hacemos el relleno de nuestros propios bombones y , además, somos los primeros que han desarrollado el bombón sin aceite de palma», añadió Gerardo Fernández Calvo.