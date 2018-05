Maluma llena el pleno del Ayuntamiento de Palencia El público llena el salón de plenos por la moción sobre Maluma y otra sobre Palbús. / Marta Moras Ganemos no logra sacar adelante la propuesta para que las contrataciones se hagan desde un punto de vista de género y no se financien conciertos «machistas» JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Jueves, 17 mayo 2018, 23:46

Otra sesión eterna del pleno del Ayuntamiento de Palencia. Otras tres horas de debate intenso, de enfrentamiento, cuando, a priori, los puntos incluidos en el orden del día apuntaban a que la jornada sería corta. Pero de nuevo el debate de las mociones volvió a alargarse hasta el extremo, a pesar de que una vecina había solicitado el uso de la palabra, con lo que esta mujer, que representaba a una veintena de organizaciones sociales contrarias a la financiación con dinero público del concierto de Maluma no pudo intervenir hasta las once menos diez de la noche.

Y debido a esta intervención y a una moción previa presentada por Ganemos para la inclusión de criterios de igualdad de género en las contrataciones públicas fue como el cantante colombiano Maluma más de tres meses antes de actuar en la capital palentina se convirtió un día más en gran protagonista del debate político.

Margarita Agüero, representante de las plataformas de mujeres palentinas, leyó al final del pleno un manifiesto para exigir al equipo de gobierno municipal que rectifique y no financie con un solo euro de dinero público el concierto de Maluma, al entender que las letras de sus canciones denigran a las mujeres y las 'cosifican'. Antes, la alarma en este sentido ya la había puesto el grupo político Ganemos a través del concejal Francisco Fernández, quien alertó no solo del contenido de las canciones de Maluma, de quien terminó afirmando que no era el mayor problema, sino de la denominada cultura 'trap' y del modelo de vida que exporta.

El concejal de Ganemos reclamó que no se financien con fondos públicos espectáculos que «perpetúen la cultura machista». También solicitó que se elabore un código ético desde la perspectiva de género para su aplicación en los contratos municipales.

La propuesta no encontró el apoyo de ninguno de los grupos políticos restantes e incluso generó un profundo enfrentamiento con el concejal de Festejos, Sergio Lozano, que llegó a acusar a los ediles de Ganemos de querer imponer su criterio particular a toda la sociedad, tildando incluso sus planteamientos de «racistas» por creer eran contrario a la cultura latinoamericana. Desde Ganemos se exigió una disculpa y una rectificación, que el concejal popular aceptó.

También fue muy crítica con la propuesta de ganemos la portavoz del PSOE, Miriam Andrés, quien pidió a los ediles de Ganemos que pensasen fríamente las consecuencias de su propuesta, al entender que podía servir para impedir casi cualquier tipo de espectáculo en la ciudad.

Al final, Ganemos se quedó solo y su propuesta no fue aprobada, con lo que habrá concierto de Maluma y seguirá recibiendo una subvención de 30.000 euros del Ayuntamiento de Palencia.

El pleno, que aprobó otra moción para mejorar las salas de estudio de la ciudad, puso fin también a la tramitación de la modificación del PGOU del rasante de la zona de Los Tres Pasos, que autoriza la construcción de la pasarela, puesto que se cambia el diseño que figuraba hasta ahora en el planeamiento.