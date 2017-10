La lotería vuelve a sonreír a Palencia con 1,3 millones La lotera Fabiola Calvo muestra el cartel que anuncia el premio. / Marta Moras EL NORTE Palencia Sábado, 7 octubre 2017, 15:08

El sorteo del Euromillón celebrado el viernes ha dejado un premio de segunda categoría valorado en 1.292.056 euros en la capital. El boleto se validó en la administración situada en la calle Barrio y Mier, según informó este sábado la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Palencia. El boleto premiado es de cuatro apuestas, según esta misma información. La combinación ganadora está formada por los números 1, 9, 15, 19 y 25, con estrellas para el 1 y el 7.

El responsable de la administración, Pancho Álvarez, señaló que de momento se desconoce si se trata de un boleto de máquina o con números demandados por el jugador, que jugó diez euros. «Para nosotros es un motivo de satisfacción entregar un premio tan importante. El lunes, Loterías y Apuestas del Estado nos aportará más detalles, pero se trata de un premio importante, dotado con una cantidad considerable. Este tipo de apuestas las suelen realizar personas a título particular, más que grupos o peñas, pero no conocemos los detalles. De todas formas, cuando se acumulan botes importantes en este tipo de sorteos, sí que se aprecia un incremento de clientes que hasta ahora no habían jugado a la lotería y comienzan a apostar ante el atractivo que representan estos botes», afirmó Pancho Álvarez, titular de la administración que repartió la suerte.

Con este premio del sábado, la fortuna vuelve a visitar la provincia de Palencia en una racha iniciada el 30 de agosto con un premio de bonoloto en Herrera de Pisuerga, donde se repartieron 52.340 euros; el 1 de septiembre, con el premio del Millón en Grijota; dos premios de Loteria Nacional en Palencia y Villarramiel 9 y 23 de septiembre , y el 30 de septiembre un premio de Lotería Primitiva por 548.518 euros.

El responsable de la administración que ha repartido la suerte reincidió en que «la provincia está resultando muy afortunada en los últimos meses, y eso representa un atractivo para los jugadores, que se animan a probar suerte». El establecimiento situado en la céntrica calle de Barrio y Mier ha repartido en su historia otros dos premios de importante cuantía, según recordó ayer Pancho Álvarez. Por una parte, el premio gordo de la lotería de Navidad que se vendió ayer en el año 2013 y, por otra, el primer premio de un sorteo ordinario que dejó 3,3 millones en marzo del año 2003.