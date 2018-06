«Lori Meyers es un monstruo que nos maneja a nosotros en lugar de nosotros a él» Noni López, a la derecha, junto a sus compañeros Alejandro Méndez y Alfredo Núñez. / Joaquín Calle El grupo granadino celebra su veinte aniversario este jueves en la jornada inaugural del Palencia Sonora y su cantante responde a estas diez preguntas antes de subirse al escenario MARCO ALONSO Jueves, 7 junio 2018, 08:16

Lori Meyers cumple dos décadas sobre los escenarios y sus integrantes no han querido perder la oportunidad de soplar las velas en un festival al que han visto crecer como es el Palencia Sonora. El grupo granadino comenzará a las 22:30 horas su actuación en el Sotillo, pero, antes de que su directo retumbe en la ribera del Carrión, su vocalista, Noni López, ha respondido a diez preguntas que tienen un denominador común: el enunciado de todas ellas cuenta con una frase que aparece en alguna de sus canciones. A ver cómo responde el bueno de Noni porque ya saben, él no necesita hablar para expresar una emoción, le basta solo con mirar.

–¿Cuántas de las entrevistas que les han hecho han comenzado con unlo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar?

–Ninguna. El Norte de Castilla va a ser el primero en ser original, para que vea que el periodismo todavía puede dar mucho de sí. Hoy me acaban de sorprender, enhorabuena.

–¿Qué técnica practica para que no le suceda lo que narra en su tema 'Mi realidad',para que no le digan que es infeliz. ¿Qué ha podido hacer por mejorar?

–El mayor premio que he conseguido es hacer feliz a la gente con mis canciones. Nunca creí que eso pudiera pasar, que pudiera haber gente que escuchando mis canciones pudiera ser más feliz en su vida. Yo no soy una persona especialmente cariñosa, lo digo todo en las canciones. Si no tuviera a Lori Meyers, sería un desastre de persona, algo parecido a una ameba.

–¿Hace cuánto que no bebehasta emborracharse, hasta caer rendido y levantarse?

–Hace bastante porque hay que cuidarse un poco y respetar al público. Lori Meyers tenemos unos conciertos que suelen ser bastante enérgicos y acabo reventadísimo. Hay que cuidarse en los periodos de conciertos y por eso hace ya tiempo que no bebo hasta caerme. De todas formas, necesito mucha cerveza para caerme porque de las copas me quité en el 98 o por ahí. Alguna vez en Nochevieja me puedo tomar whisky, pero mi garganta no soporta mucho el alcohol duro y también he decidido limitar la cerveza.

–Pese a todo, no son pocos los que piensan en darse a la bebida tras ver el Telediario. Una buena forma de olvidarse de las noticias es seguir uno de sus temas más famosos y poner en práctica aquello de levántate, compra un vestido de fiesta y píntalo de inocencia con una pizca de felicidad...

–Sí. Yo pienso que hay que disfrutar. Es verdad que estamos viviendo una etapa convulsa en todos los sentidos. Parece que a nuestra generación le cuesta cada vez más llevar el peso de la sociedad, pero al mismo tiempo hay que saber divertirse porque no es todo tan dramático. Hay que pensar en positivo y tener ganas siempre de eso: de volver a ponerse un vestido o un traje nuevo y salir a la calle a conquistar el mundo porque si no haces eso es el mundo el que te come y te pisa a ti.

–Abstraerse puede ser una medicina contra ese mundo devorador del que habla. ¿Esos de los que habla en 'Alta Fidelidad', los que solo ven telebasura y compran el corazón, corren más o menos riesgo de ser tragados por el mundo?

–El bien existe porque hay mal. Las cosas están ahí y tú eres el que decide lo que coge y lo que no. En 'Alta fidelidad' –la canción a la que hace referencia la pregunta– hablamos del 'megapasotismo', del 'sudapollismo' en su fase más enquistada. Todos hemos tenido un día de 'sudapollismo' y lo hemos visto en colegas y alguna vez también en nosotros mismos, pero no sé si es más fácil que el mundo te coma si estás en esa fase.

–El 'sudapollismo' puede estar bien como concepto, pero llega un momento en el que a uno le pisan el cayo y se acaba la fiesta. ¿Con tanto problema territorialnos va a faltar pista de baile para bailar su canción?

–Vivimos un problema tan complicado... ¿Qué decir ante esa pregunta? Ya estoy completamente aburrido y cuando empiezo a ver en los telediarios los problemas territoriales, lo que hago es centrarme en lo que sucede en mi ciudad, que también tenemos lo nuestro, como el Ave. Dejo en un plano secundario los problemas de otros territorios, primero porque prefiero el Canal Cocina que el Telediario y segundo porque hay asuntos que me pillan muy lejos y me centro en que se arregle un poco lo que tengo cerca. Cuando tenga 'lo de casa' limpio, ya pensaré en lo de los demás.

–Acabe como acabe 'lo de los demás', en Palencia siempre tendrán su casa. Han tocado aquí tantas veces que parece que aquello deme pides que quieres que vuelva, que me quieres otra vez se lo cantan a los organizadores del Palencia Sonora...

–Se lo podemos cantar a ellos, pero más al público. No recuerdo los festivales que hemos hecho en la zona, pero han sido muchísimos. Desde hace años no teníamos una segunda vuelta del disco con tantas fechas por el sur, pero festivales como el Palencia Sonora nos ayudan a seguir en contacto con la gente de más al norte. Lo más seguro es que cuando acabemos la gira paremos y estemos un año o dos en barbecho para preparar un disco. Por eso queremos tocar por toda la geografía, para que pueda ver el espectáculo nuevo el mayor número de personas.

–Cumplen veinte años sobre los escenarios y en ese tiempo han tenido momentos de luces y sombras, pero allá dónde vansiempre brilla y el sol. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito de Lori Meyers?

–Parece un tópico, pero es la verdad. Siempre nos hemos tratado como una familia. Hemos tenido nuestras peleas, alguno se ha salido del grupo, pero es cierto que Alejandro, Alfredo y yo siempre nos hemos complementado muy bien. Lo que uno no hace, lo hace el otro y entendemos que Lori Meyers es un monstruo que nos maneja a nosotros en lugar de nosotros a él. Vivimos para él; si hay vacaciones, es porque él quiere; si puedes ir con tu mujer, es porque él quiere y cosas de este tipo. Lo más importante para nosotros es intentar llevarnos bien y que, aunque el grupo sea un negocio como lo es todo, que sea un poco familiar y que lo lleváramos todo nosotros y tomásemos nuestras propias decisiones.

–¿Entonces cree que Lori Meyers podía haber hecho algo más por mejorar su mundo, que es su realidad?

–Le voy a contestar con el estribillo de 'Evolución' y así cuadramos la entrevista. Pienso que no hay que rendirse, que siempre se puede hacer un último esfuerzo.

–Pues del último esfuerzo, a la última pregunta, que tiene que ver también con el tema 'Evolución'. Tocan en jueves y muchos de sus fans no podrán verles porque es un día laborable.¿Esto es por aquello de que el mal forma parte de la evolución?

–Teníamos fecha el fin de semana y lo más seguro es que se haya cuadrado todo de esta forma, pero vamos a darlo todo para los que vayan. Les diremos que graben todo lo que puedan para mandarlo luego a los que no hayan podido ir. El sonido será un poco patatero del Android o del Iphone, pero al menos de esta forma nos escucharan todos los que querían venir y al final no han podido.