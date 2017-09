«Lolita es un ‘todoterreno’ y yo crezco con ella en el escenario» El actor español de origen argentino Luis Mottola. / Tesa El actor Luis Mottola llega este domingo al Teatro Ortega con la obra ‘Prefiero que seamos amigos’ RICARDO S. RICO Palencia Domingo, 3 septiembre 2017, 18:20

Lolita Flores y Luis Mottola están llenando los teatros con la comedia ‘Prefiero que seamos amigos’, que este domingo llega al Ortega en el colofón de los sanantolines. Una obra que adentra en la historia de Claudia y Valentín, personaje este último que interpreta este actor de origen argentino, que ha participado en series como ‘Física o química’, ‘Los Serrano’, ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘Amar en tiempos revueltos’. Con Lolita Flores repite, después del corto ‘Carne’.

–¿Qué ofrecerán Lolita y usted a los palentinos con ‘Prefiero que seamos amigos’?

–Se van a encontrar con una comedia romántica con dos actores que se escuchan y se miran mucho, intentando cuidar todo para que sea lo más verdadero posible, tanto a nivel interpretativo como de texto.

–Tiene pinta de un ‘zasca’ en toda regla para Lolita...

–Imagínese usted, una amistad de cinco años y que un día uno de los dos decide romper las reglas, a partir de esa decisión y de esa declaración, empiezan a salir a la luz un montón de oscuridades.

–Si es que entre un hombre y una mujer parece difícil una amistad profunda y duradera sin que alguno de los dos cruce en algún momento esa delgada línea... ¿Ocree usted que es posible?

–Sí, de hecho yo tengo gran amistad con mujeres y no he traspasado la línea. Pero también es verdad que tiene que ver con un momento de tu vida, en qué edad estás. Eso ayuda bastante.

–Imagino que a usted pocas veces le habrán dicho esa frase de que ‘prefiero que seamos amigos’...

–No se crea, también me ha pasado. Tanto escucharla como decirla, son dos momentos bastante importantes para sostener.

–¿Es lo peor que se le puede decir a un hombre enamorado?

–Sí, es duro, pero a la vez te están haciendo un favor. Es bueno dejar de ‘hacer chicle’, de estirar tanto las cosas, ser más claro y más preciso para que el otro también continúe y camine.

–Lo que sí parece ir viento en popa es su relación con Lolita, con quien ya rodó el cortometraje ‘Carne’...

–Ya había conocido a Lolita antes, cuando trabajaba con su hija, Elena Furiase, en ‘El internado’. Después tuvimos la oportunidad de hacer el cortometraje ‘Carne’ y a partir de ahí decidimos, después de tanto trabajo en ese corto, que fue muy intenso, hacer una obra de teatro juntos. Nos encontramos con esta dramaturgia, y aquí estamos trabajando. Nuestra amistad cada vez es más fuerte y consolidada, lleva a ello los ensayos, el estar haciendo una gira, todos los días trabajando. Tenemos que cuidarnos mutuamente y consideramos que si trabajamos para el otro, la cosa funciona mejor.

–¿Cómo es Lolita y cómo resulta trabajar con ella?

–Nos encontramos con una persona muy mediática y que hoy por hoy es un gran referente en España, pero yo también tengo mi historia encima y tengo la oportunidad de seguir avanzando en mi profesión a nivel mediático trabajando con ella. Además del placer que da trabajar con ella, uno va creciendo en el escenario porque tiene muchas tablas y es un ‘terremoto’. Yo la defino como un ‘todoterreno’, se adapta a cualquier circunstancia, la humildad es lo que personifica a toda su familia y sobre todo a Lolita, hace que todo sea más fácil.

–¿Y cómo es Luis Mottola? ¿Nada que ver con el perverso Fabián Sabinelli, el personaje que interpretó en ‘Negocis de familia’, la serie de mayor éxito en la televisión valenciana de los últimos años?

–Sí, totalmente. Aquello fue un momento fantástico aunque con un duro final porque cerró Canal Nou al poco tiempo, aunque ojalá que vuelve a abrir porque tengo mucha gente amiga allí. Con la televisión vas creciendo y avanzando, la película ‘Es por tu bien’ fue otro escaparate más para mí, pero hoy por hoy lo único que quiero es hacer lo que a uno le gusta, intentar hacerlo más verdadero posible y cuanto más te conectes con el público y empatices, mejor.

–¿Cine, teatro, televisión...?

–Primero me quedo con el momento que estoy viviendo, hay una gran diferencia entre el cine, el teatro y la televisión, pero todo lo que une es la interpretación, es la carrera que uno eligió. Así que, lo que me den, voy con ello, porque tanto en un anuncio de televisión, como en una película o en el teatro, estás haciendo lo que más te gusta. Pero el teatro es lo que sucede en el momento, lo que está ahí, es lo que está pasando, hay que improvisar y el público o empatiza contigo, o no empatiza. La televisión y el cine dan la posibilidad de repetir las veces que haga falta, pero el teatro es aquí y ahora. Yo vivo el aquí y el ahora, como pasa en el teatro.