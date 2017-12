«Es lógico que en la música hoy en día todo sea fusión» La cantante Patricia Kraus. / El Norte La cantante Patricia Kraus cierra este sábado en el Teatro Principal de Palencia su gira 'Ecos' FERNANDO CABALLERO Palencia Sábado, 16 diciembre 2017, 09:26

Nacida en la ciudad italiana de Milán en 1964, Patricia Kraus es cantante y compositora. Como cantante interpreta conocidos temas de otros músicos, y como compositora introduce en cada disco que saca a la luz dos o tres temas propios. La cantante representó a España en Eurovisión en 1987 con la canción ‘No están solo’. Patricia Kraus recuerda con especial cariño el primer concierto que ofreció en Palencia, en 2014 en el marco del IX Festival de Jazz de Castilla y León. «Fue en el mismo teatro», rememora, porque Patricia Kraus regresa este sábado, 16 de diciembre, al Principal (20:30 horas) con su gira ‘Ecos’, que cierra este año en Palencia.

–¿Qué van a escuchar los palentinos?

–Un concierto en el que canto las canciones de mi último disco, ‘Ecos’, y otros temas de los anteriores.

– ¿‘Ecos’ qué ha supuesto en su carrera?

–Llevamos girando con él dos años. Es un disco que me ha permitido viajar mucho, por ejemplo a Estados Unidos, a celebrar una serie de conciertos en Los Ángeles. Estoy muy contenta, es otro paso más en mi carrera. Supuso volver a cantar en castellano canciones que escuchaba de pequeña, como ‘Alfonsina y el mar’, que interpetaba Mercedes Sosa.

–Son canciones que están en la mente de muchas generaciones. ¿El éxito del disco es haber conectado con varias generaciones?

–Sí. Yo creo que al estar en el recuerdo y en la memoria de tanta gente y ser canciones universales, hemos podido conectar con un público latino en Estados Unidos. Son temas muy conocidos que no hace falta que salgan en la radio para que el público los conozca.

–¿Las generaciones más jóvenes como reciben estas canciones?

–Lo que veo es que la gente responde muy bien a la música de calidad, a las canciones de calidad. Una canción buena es atemporal, no responde a ninguna moda. Ahora está de moda el reguetón, pero dentro de cinco años, a saber qué. Son canciones que tanto por la temática como por la música llegan a todo el mundo. Esto te permite contactar y conectar con diferentes tipos de públicos, desde más mayores a más pequeños.

–¿Qué músicos le acompañarán en el escenario?

–Enzo Pitxela, que es el bajista; Gherardo Catanzaro, el pianista, y Georvis Pico, el batería. Casi todos los que me acompañan siempre. Tenemos una banda base y luego van cambiando algunos músicos de vez en cuando.

–¿Qué queda de la Patricia Kraus que representó a España en Eurovisión en 1987?

–Quedan la ilusión, las ganas, el amor por la música, pero realmente gracias a Dios he podido desarrollar una carrera a partir de ahí y he evolucionado mucho como músico y como artista. Miro a aquella Patricia que empezaba tan jovencita y lo hago con cariño.

–¿Cómo se ha producido esta evolución suya?

–Son muchos años. La primera vez que me subí a un escenario tenía 13 años. Son 40 años de carrera y como profesional treinta y muchos. Evolucionas como persona y como artista, como cantante. Yo he tenido mucha suerte en poder estudiar una técnica y desarrollar mi voz al máximo nivel. He tenido la suerte también de poseer un buen instrumento y gracias a eso he podido acometer diferentes estilos y he podio ir cambiando según mis gustos musicales iban cambiando. Luego, he podido tener libertad, evidentemente renunciando a muchas cosas, como no estar en una compañía, no salir en la radio... Todo ello por hacer una carrera más personal.

–Musicalmente ahora está más centrada en los estilos melódicos del jazz, el soul y el blues.

–Estoy ahora investigando en estos estilos, el soul y el jazz, pero un poco más latino. A medida que vas viajando y conociendo diferentes músicos, poco a poco cambias. Lo que tiene ahora la música negra, el jazz o el soul, sobre todo el jazz, es que ahora mismo casi todo es fusión. Tienes una banda, una base y un sonido, que te lo has currado durante muchos directos, y vas evolucionando, vas cambiado poco a poco, según vas mezclando y te encuentras con nuevos músicos y nuevas músicas. Hoy en día estamos más en la fusión.

–Efectivamente, existe una tendencia generalizada a la fusión. ¿Esto no hace perder la identidad de los estilos o los enriquece?

–Vivimos en un mundo absolutamente globalizado. La música fusiona con todo. Yo me voy a Cuba, convivo con los cubanos y acabo haciendo un son. Acabas mezclando y aportando cosas a lo que quieres. Luego hay géneros más cerrados, como puede ser el flamenco, pero el flamenco también se ha fusionado mucho con el jazz, con el rock..., con todo. ¿Géneros puros? El cante hondo o músicas folclóricas. Hoy en día, todo es fusión, y es lógico. En el mundo en el que vivimos, y más los músicos que estamos viajando continuamente, lo normal es que todo te influencie y lo mezcles.

–¿Sus composiciones propias que tendencia tienen?

–Depende. Como yo no estoy en las radiofórmulas, tampoco tiene mucho sentido poner muchos temas míos en un espectáculo o en un disco, porque la gente no tiene acceso a ellos de una manera que se los pueda aprender. Incluyo algún tema mío en los discos y suelo intentar que tengan bastante que ver con el conjunto del disco. En ese sentido, cada vez voy cambiando, siempre muy metida en el trabajo que preparo en ese momento. En un caso es más latino, en otro con una influencia mayor de la música negra...

–¿De qué tema suyo se siente especialmente satisfecha?

–Me gustan muchísimo ‘¿Qué va a ser de mí?’, ‘Días de invierno’ y ‘Almas’.

–¿Los incluye en el concierto?

–Sí, están incluidos.

–Dice que la gira la termina en Palencia. ¿Qué proyectos tiene?

–Hemos estados más de dos años con la gira. Ahora me apetece descansar un poco y ponermos a trabajar en nuevos proyectos. Estamos volcados en salidas fuera de España. El año que viene volveremos a Estados Unidos, iremos a Italia y a otras partes de Europa. Volcados en abrir nuevos horizontes.

–¿Y para cuándo nuevo disco?

–Normalmente suelo tardar dos o tres años en publicar nuevo disco. Como muy tarde, en un año sacaremos otro.

–¿Qué línea tendrá ese trabajo?

–Tengo algunas cosas pensadas, pero todavía no puedo hablar nada. Seguramente, habrá también muchas canciones en español.