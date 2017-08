Kiko Rivera y el desaire a Pierre May El DJ guardense Pedro Gómez, conocido artísticamente como Pierre May, durante una de sus actuaciones. / El Norte El DJ guardense gana el ‘Villalba DJ Fest’ y olvida que el Consistorio paró las negociaciones y optó por el hijo de Isabel Pantoja para las fiestas SANDRA OZARÍN Palencia Martes, 22 agosto 2017, 23:42

Pedro Gómez, de 34 años, conocido artísticamente como Pierre May, es un DJ y productor natural de Guardo pero residente en Palencia. Empezó a pinchar música a los 16 años en un bar de «los bajos» de Guardo, conocido como Primera Línea, y estuvo un par de años como DJ residente. Tras una buena acogida, empezó a recibir trabajos por la provincia, y más tarde por toda España. En su trayectoria ha actuado con otros DJs y artistas de renombre como Deborah De Luca, una DJ y productora italiana, y Les Castizos, un dúo de DJs malagueños famosos por la locura que desprenden en sus sets.

Superado el pequeño revés del pasado junio en las fiestas de San Antonio en Guardo, Pierre May mira hacia adelante. «No le doy mayor importancia a lo que pasó. Yo respeto el hecho de que el Ayuntamiento contratara a Kiko Rivera, aunque hubieran hablado conmigo y entrado en negociaciones previas, pero en estos casos hay que acostumbrarse a que pasen cosas así», cuenta el DJ. «El motivo principal era atraer al mayor número de personas a las fiestas, y creo que como estrategia fue buena, pero como DJ hay otros con mucho más nivel, incluso sin salir de la provincia, que podían haber estado en su lugar. Se hizo también una recogida de firmas por redes sociales para que no viniera, pero sí es cierto que durante la hora de concierto que estuvo, se reunió mucha gente, sobre todo personas mayores que estaban más interesadas en verle por su vida privada que por su música», comenta Pierre May.

Apenas un mes después del ‘no’ en Guardo, se erigía como ganador del ‘Villalba DJ Fest’ en Madrid, un concurso importante para la música electrónica en este país. «Mi experiencia ha sido muy positiva. Esta era la quinta edición, pero yo no había participado aún. El certamen contaba con la actuación de Jay Santos y la entrada era gratuita, por lo que había muchísima gente», apunta Pierre May. «También actuaron los otros dos DJs finalistas, J. Holland y Andrés Montero, y yo. Estos certámenes son una gran plataforma para dar a conocer nuevos talentos y promover la música electrónica, house y EDM entre los jóvenes, y que descansen por un rato del reggaeton, que se comercializa muy bien en España», agrega.

Pierre May ya se había coronado como ganador anteriormente en otros concursos. Los más relevantes son las ediciones del 2004 y 2010 del certamen ‘Dancefloor’, que se celebró en Burgos de la mano de la marca francesa que lleva el mismo nombre.

Sus últimos eventos van desde ‘pool parties’ hasta fiestas en La Moraleja, pero siempre dejando tiempo para poder volver a la discoteca donde está actualmente de residente en Palencia, Quasar. Como DJ palentino, Pierre May opina que «la evolución de los DJs y la música electrónica en la provincia es mala. El electro-latino y el reggaeton han conquistado en los últimos años a la mayoría de los jóvenes, y cada vez es más difícil hacerse un hueco si haces cosas diferentes. Es verdad que el ‘deep house’, que es con lo que he empezado ahora, si se escucha más en otras partes de España y en otros países, pero aquí no ha avanzado mucho. Sinceramente, creo que hay nivel en Palencia, pero debido a la escasa demanda se hace muy difícil encontrar lugares donde se busque esta música», señala Pierra May, que ve por delante un futuro lleno de oportunidades.

De hecho, está ultimando los detalles para una fiesta en Zamora para el mes de octubre con la cantante Susana Villegas, que ha participado en fiestas como la Supermartxe y Matiné en Ibiza. Mientras tanto se dedica a pinchar para la emisora Mortal FM, la radio ‘dance’ de Castilla y León. Pierre May, junto con sus compañeros de la estación Mortal FM DJ Marq, de Venta de Baños, y Mixeer, de Valladolid, celebrarán una fiesta los días 19 y 21 de este mes en Venta de Baños a la que invita a «todos aquellos que quieran disfrutar de buena música y de tres DJs con mucha calidad que no dejarán a nadie indiferente».