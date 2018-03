Juzgan a cinco miembros de ‘Los Miami’ detenidos en Alba de Cerrato Juzgado Penal de Palencia. / Antonio Quintero El fiscal les pide veinte años de cárcel por un delito contra la salud pública, después de ser detenidos con 5.550 plantas de marihuana EL NORTE Palencia Martes, 20 marzo 2018, 00:13

El Juzgado de lo Penal celebra este martes la vista oral suspendida los pasados días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2017 contra cinco hombres, I. P. E., J. C. P. E., E. R. G., A. Á. R. y J. M. C. M., para quienes el fiscal pide una condena de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos por un presunto delito contra la salud pública, después de que la Guardia Civil les detuviera como integrantes de una red dedicada al cultivo y tráfico de droga y localizara 5.550 plantas de marihuana en una plantación a cielo abierto en Alba de Cerrato valorada en unos 285.000 euros. Su cabecilla, J. C. P. E., es el fundador y jefe de la antigua banda delictiva conocida como ‘Los Miami’, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes.

Según el escrito de la Fiscalía, el equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia y el grupo de investigación de la 3ª Compañía de la Guardia Civil de Palencia, al tener conocimiento de que una red de personas se dedicaba al cultivo de plantas de cannabis (marihuana) para su posterior venta a terceras personas, iniciaron su investigación.

Así, entre los meses de agosto y de septiembre de 2015, se realizaron seguimientos y dispositivos de vigilancia, así como intervenciones telefónicas autorizadas, y así, el 4 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la entrada y registro en la finca denominada ‘Monte Villa’ formada por las parcelas números 10.004 y 20.004 del Polígono 509 del término de Alba de Cerrato, en particular, en la caravana, sus anexos, edificaciones y demás dependencias con sus respectivos anexos allí existentes.

«Según se hace constar en el acta levantada al efecto, en el interior de tal finca se hallaron 5.550 plantas de marihuana. En concreto, en uno de los patios anexos, se encontraron seis filas de macetas. De izquierda a derecha, 464 macetas en la primera fila; 488, en la segunda; 540, en la tercera; 520, en la cuarta; 443, en la quinta y 320, en la sexta. Todas las macetas portaban su correspondiente planta de marihuana, sumando un total de 3.143. En el interior del secadero, colgadas en cuerdas, se hallaron un total de 1.380 plantas de marihuana; en las zonas sembradas en tierra, se encontraron 619 plantas en la zona de abajo y 408 en la zona de arriba, es decir, un total de 1.027 plantas. Entre otros efectos, se encontraron en el merendero una báscula marca Times y tres paquetes de bolsas con cierre hermético, seis unidades cada una. Dichas sustancias estaban destinadas a su distribución al consumo en el mercado ilícito. La citada sustancia habría alcanzado en el mercado ilícito el valor de 6.099,45 euros.

El día anterior, 3 de septiembre, se procedió a la detención de las personas que estaban en su interior en esos momentos (los acusados A. Á. R., E. R. G., J. C. M., I. P. E. y J. C. P. E.)

«De las diligencias de investigación practicadas al efecto se colige que E. R. G., con la intención de proceder a la plantación de una importante cantidad de plantas de cannabis sativa, por indicación de I. P. E. y J. C. P. E., en fecha 1 de mayo de 2015, suscribió contrato de arrendamiento cuyo objeto lo constituye la finca rústica situada en el término de Alba de Cerrato. I. P. E., junto con su hermano J. C. P. E., eran las personas que organizaron y financiaron toda la actividad tendente a conseguir rendimientos de tal plantación. E. R. G. era la persona encargada por velar por el buen fin de la plantación, contratando al efecto los servicios profesionales de A. Á. R. y J. M. C. M.», sostiene el fiscal.

Según el informe emitido por el Área de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, las sustancias intervenidas y analizadas resultaron ser «cannabis», con un peso neto de 76,72 gramos (una caja conteniendo plantas secas con 0,93% de riqueza; de 1.173,79 gramos (dos cajas con plantas secas, con 5,55% de riqueza), y de 640,8 gramos (una caja con plantas secas con 1,78% de riqueza.

Todos los acusados son mayores de edad y tienen múltiples antecedentes penales no computables para la causa.