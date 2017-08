52 jóvenes toman el relevo y se convierten en agricultores profesionales en Palencia Exhibición de maquinaria agrícola en la escuela de capacitación agraria viñalta. / EL NORTE Las asociaciones agropecuarias creen que las incoporaciones aún no son suficientes para asegurar el relevo generacional PABLO M. PUENTE Palencia Lunes, 14 agosto 2017, 14:29

En lo que va de año, se han incorporado 52 nuevos jóvenes agricultores al campo palentino. Desde las organizaciones agrarias estiman, que, a pesar de estas incorporaciones, no está garantizado el relevo generacional, especialmente de las explotaciones agropecuarias, por lo que no puede hablarse en estos términos. Los representantes de las organizaciones agricultures explican que no hay tierras que se queden sin trabajar porque las explotaciones agrícolas crecen y las fincas que dejan los agricultores que se jubilan las cogen otros de forma inmediata. Pero sí hay problemas en las explotaciones ganaderas puesto que muchos ganaderos están abandonando el campo y las incorporaciones son reducidas.

También se reclama que los datos de las nuevas incorporaciones registradas sean reales, ya que muchos de estas nuevas altas son agricultores que no trabajan ellos mismos las tierras. Por ello, reclaman que se amplíen los periodos de permanencia y que pase de cinco años, que es como se encuentra en la actualidad, a los diez años mínimos de explotación.

Pero el mayor problema que tienen los jóvenes en la actualidad para la incorporación es el acceso a tierras de labor. Las jubilaciones del campo no son muy atractivas, ya que los agricultores perciben pensiones medias de 800 euros, por eso, hay agricultores que cuando se jubilan mantienen las tierras para seguir recibiendo la ayuda de la PAC como complemento a la pensión. Así, muchos jóvenes que quieren trabajar no tienen acceso a nuevas tierras.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, la mayoría están registradas agricultura y casi ninguna en ganadería. De ellas, en su gran mayoría, son descendientes de agricultores que toman el relevo de sus familiares. También, se aprecia la incorporación de nuevos tipos de explotaciones no tradicionales en la región, como son el cultivo de frutos secos o los productos ecológicos.

La crisis parece haber sido también un aliciente para que más personas se fijen en el sector. Pero desde las organizaciones agrarias recalcan que la situación no es como antiguamente, donde el que no quería estudiar de la familia se quedaba trabajando el campo. Ahora, el campo requiere también de una preparación. Muchos de los agricultores son licenciados que después de acabar los estudios ven en la agricultura un medio de vida.

En cuanto a las ayudas económicas, las organizaciones agrarias creen que hay algo más importante que mejorar las ayudas y es que la administración trabaje para que el sector agrario sea rentable. La junta ayuda económicamente a las nuevas explotaciones o paga los daños que puedan ocurrir, pero los representantes del sector inisisten en que toda esta ayuda es ineficaz si a la larga el no se genera ninguna rentabilidad.

Aunque este año haya sido especialmente duro por las condiciones climatológicas, que han provocado una sequía sin precedentes, y que se hayan sumado otros problemas como el del precio de la leche, los agricultores no quieren perder el optimismo en el futuro. Son conscientes de que se trata de un sector cíclico, por lo que esperan que en años venideros desaparezcan los problemas climatológicos y la situación del sector vacuno cambien a mejor. Las organizaciónes agrarias recuerdan que el campo supone el 20% de la actividad económica de la región.