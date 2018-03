Los Jardinillos, una ventana que revelará la belleza de la ciudad Imagen de la recreación de los Jardinillos tras la reforma. / Antonio Quintero Los redactores del proyecto de reforma insisten en la necesidad de que el parque recupere su función social Martes, 20 marzo 2018, 08:57

El objetivo del Ayuntamiento es que las obras puedan comenzar a finales de este año o, como muy tarde, a principios del próximo. El primer paso, según explicó ayer el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, será contratar, mediante un procedimiento negociado, sistema que está permitido por la normativa al tratarse de un concurso de ideas, la redacción del proyecto definitivo, puesto que, por el momento, con lo único que se cuenta es con una propuesta inicial, que lleva por título ‘Cosiendo Palencia’ y que se plantea como una renovación integral del parque de Los Jardinillos para que se convierta en el primer escaparate de la ciudad con el que se encontrarán los viajeros que lleguen a la capital palentina en autobús o en tren.

El propio regidor recalcó que Los Jardinillos deben convertirse en una nueva ventana para contemplar la belleza de la ciudad, por lo que ayer se mostraba entusiasmado con el proyecto ganador del concurso de ideas, que junto al resto de propuestas (se presentaron 31 diseños) pueden a lo largo de las próximas semanas contemplarse en una de las salas de exposiciones del centro cultural Lecrác. «El nuevo Parque de Los Jardinillos será nuestra primera mejor sonrisa a quienes nos visiten. Por eso he depositado tanta ilusión en este proyecto», aseveró el alcalde durante la presentación pública de la propuesta ganadora por parte del equipo redactor, Contextos de Arquitectura y Urbanismo, que dirige el arquitecto vallisoletano Óscar Ares.

El alcalde avanzó también que se concederá un plazo de tres meses a los ganadores del concurso de ideas para que elaboren ese proyecto definitivo, que posteriormente se sacará a licitación pública, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse a finales de año o principios de 2019.

Polanco destacó las bondades de la propuesta elegida, ya que permite recuperar el parque como un espacio de ocio y entretenimiento para los palentinos, ya que, según explicó, en estos momentos, se trata de una zona verde que vive completamente de espaldas a la ciudad. «Queremos que sea un espacio de referencia, la mejor puerta de entrada a Palencia», indicó Polanco.

Y este aspecto coincidió con el alcalde el director del proyecto, Óscar Ares, quien hizo especial énfasis en la necesidad de que Los Jardinillos recuperen la esencia histórica como punto de encuentro y esparcimiento para los vecinos de Palencia.

En su presentación, el arquitecto fue rememorando la evolución histórica del parque, resaltando la importancia de algunas de sus edificaciones, como la Casa de la Música o el Palomar, que según confirmó recuperarán notable protagonismo dentro del futuro diseño.

Óscar Ares explicó que el principal objetivo de la propuesta ‘Cosiendo Palencia’ es romper con la imagen de «frontera», que rompe la continuidad de la ciudad. En este sentido, el diseñador explicó que en las últimas décadas, con las continuas reformas, el parque de Los Jardinillos se ha ido transformando en un espacio casi inhóspito, que no invita al paseo ni a un simple recorrido por su interior, aunque sea para acudir a algunos de los edificios de servicios públicos que hay en sus entornos.

«Ahora mismo es una frontera. Difícilmente alguien lo atraviesa si no es para ir a la estación de trenes, y, a veces, ni para eso, porque prefieren bordearlo. No invita a atravesarlo, hay tal amalgama de elementos, sin ningún tipo de conexión que, desde luego, no invita a su uso», indicó el arquitecto, quien explicó que su primer paso fue elaborar un diagnóstico del parque, al entender que se trata de un «espacio urbano enfermo».

Por ello, según explicó, la idea fundamental de su proyecto es la recuperación de la histórica función social de Los Jardinillos, como espacio de encuentro, de paso y de ocio. Así, el diseño ‘Consiendo Palencia’ plantea como principal propuesta la creación de tres grandes plazas, que se interconectará mediante recorridos y senderos, que doten de una unidad al conjunto.

La principal de estas plazas, que se define como ‘La Isla’ se ubica delante de la estación de trenes y se configura como un gran espacio abierto, diáfano, que atraviesa todo el espacio del parque, lo que obligará a retirar elementos urbanos como la zona de patinaje (‘skate park’), que no desaparece, sino que se traslada a otro espacio destinado al ocio juvenil, que se ubicará detrás de la Casa de Música.

Así, la plaza central de ‘La Isla’, que remata con un revalorizado Palomar, incluye también un nuevo auditorio circular (anfiteatro), en cuyo espacio central se deben instalar los juegos infantiles, que deberán ser móviles, para ser retirados en cuanto sea necesario utilizar el auditorio para algún tipo de actuación. Esta plaza conecta directamente con una segunda, situada en la zona más próxima a la rotonda y los actuales juegos infantiles, que se quiere plantearon como zona de tránsito, dado que es la parte del parque a la que se accede desde San Pablo y desde la avenida de la Antigua Florida. Se quieren plantear itinerarios para conectar con las zonas de servicio del parque, como las estaciones, o la Casa de Música.

La tercera de las plazas se abre delante de la estación de autobuses, suprimiendo la mediana actual que se ha convertido en zona de aparcamiento, despejando un espacio, en el que además de la imagen gana también protagonismo la churrería existente. No puede interrumpirse el tráfico, aunque sí se pacifica la zona.

Los arquitectos ponen énfasis en la eliminación de todos los arbustos y setos que se convierte en elementos que cortan la visión, aunque se mantienen todos los árboles. Se revisará su estado y se les aplicarán tratamientos fitosanitarios, para intentar conservar todos los que sea posible, eliminando solo los que se encuentren enfermos y su mantenimiento suponga un riesgo. También se conserva el trazado del actual jardín romántico, en el que se mejorarán las sendas, para que sea utilizable de nuevo.

El proyecto incorpora un rediseño del mobiliario urbano, ampliación de aceras y el uso combinado de pavimento de granito y hormigón, con suelo blando de terrizo.