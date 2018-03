Investigan el hallazgo de restos humanos en un patio de Hontoria Patio de Hontoria donde se encontraron los restos. / Antonio Quintero La voz de alarma la dio un operario que abría una zanja con su máquina excavadora, y el dueño del terreno dio aviso a la Guardia Civil RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Martes, 27 marzo 2018, 00:03

La voz de alarma la dio el operario de una excavadora que en ese momento trabajaba en la apertura de una zanja para la acometida de agua. Pasado el mediodía de este lunes, el trabajador, cuando hundía la pala su máquina a poca profundidad en el patio de una nave de Hontoria de Cerrato, a unos quince centímetros más o menos, vio algo que le hizo detenerse al instante. Eran restos óseos. Consultó con el propietario de la finca, y este llamó rápido a la Guardia Civil, que tras personarse en el lugar, dio aviso a los servicios forenses, que inspeccionaron esos restos óseos y decidieron su traslado a Palencia para su análisis. No hay confirmación oficial al respecto, pero parece que los restos encontrados en ese patio de Hontoria de Cerrato son humanos, al parecer de dos cuerpos, y datan de hace bastante tiempo.

La localización de los restos tuvo lugar en el patio contiguo a una nave en Hontoria de Cerrato, ubicada en la salida del pueblo según se llega desde Palencia por la PP-1223 y con dirección hacia Valle de Cerrato. En torno a las 12:00 horas, cuando ese operario excavaba con su máquina y desenterró los restos, ocultos a muy escasa profundidad. Tras avisar al propietario del terreno, este se puso en contacto con la Guardia Civil, que envió al lugar a una patrulla del puesto de Venta de Baños, aunque también se desplazó una dotación de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Palencia, así como los servicios forenses, que analizaron esos restos sobre el terreno antes de decidir su traslado a Palencia para llevar a cabo un análisis exhaustivo. Desde la Guardia Civil no hubo ayer confirmación de que se trataran de restos humanos, pero todo indica que así pueda ser, y su análisis podrá determinar a qué personas podrían corresponder. En caso de no arrojar más luz ese análisis en Palencia, esos restos se remitirán a un laboratorio más especializado. De momento, hermetismo por parte de la Guardia Civil ante un hallazgo que no alteró ayer la cotidianidad de la localidad de Hontoria de Cerrato.