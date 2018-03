Investigadores de Agrarias viajan a Vietnam para diseñar un máster sobre bosques sostenibles Clase del máster Erasmus Mundus, el pasado mes de enero en Agrarias. / Antonio Quintero El viaje se enmarca en el proyecto Erasmus+BioEconet, que implica a seis universidades, entre ellas la UVA Miércoles, 14 marzo 2018, 17:45

Investigadores de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid en Palencia (ETSIIA) han viajado a Vietnam para participar en el primer taller técnico del proyecto Erasmus+ BioEconet 'Euroepan-Vietnamese Higher Education Network for Sustainable Foresta and Bio Economy', cuyo fin último y más destacado es el diseño de un nuevo programa de Máster multidisciplinar sobre Bosques Sostenibles y Bioeconomía. Por parte de la Universidad de Valladolid, acudieron tres miembros de la Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, con sede en Palencia.

En este proyecto participan tres universidades de la Unión Europea y tres vietnamitas: Universidad de Valladolid (España); Universidad de Ciencias Aplicadas del Sudeste de Finlandia; Universidad de Eberswalde (Alemania); Universidad de Ciencias Naturales (Universidad Nacional de Vietnam); Universidad Thai Nguyen de Agricultura y Bosques y Universidad Nacional de Silvicultura de Vietnam.

Este primer taller fue una oportunidad para que los expertos debatieran sobre la selección de cursos y el desarrollo de un programa que pueda utilizarse para un programa conjunto de Máster sobre silvicultura y bioeconomía sostenibles. Además se presentó un Aula Forestal para la enseñanza y la investigación forestal, ya que está previsto que en este proyecto se presenten tres aulas forestales en bosques tropicales húmedos y plantaciones tropicales en Vietnam.

El proyecto BioEcoNet establece una Red de Excelencia de instituciones educativas para el aprendizaje entre iguales y la creación de capacidades académicas conjuntas entre tres socios europeos y tres vietnamitas en el campo de la economía y la bioeconomía sostenibles que involucren diferentes perspectivas y partes interesadas para enfrentar adecuadamente los desafíos planteados. Los actores del proyecto promueven la sostenibilidad ecológica y económica en el sector de la Bioeconomía en la interfaz de los conceptos académicos, las habilidades requeridas y la experiencia profesional en el ámbito internacional de los futuros graduados. Con ello se pretende ayudar a una implementación exitosa de la Bioeconomía de la Unión Europea y la estrategia de Economía Verde en Vietnam. El valor añadido europeo radica en la mejora de la cooperación académica e institucional.

El proyecto BioEcoNet además promueve la sostenibilidad ecológica y económica en el sector de la bioeconomía, ofrece programas de posgrado y requiere habilidades y experiencia profesional. Apoyará la creación de valor en el sector de la Bioeconomía, ya que equipa a las universidades y futuros graduados con las habilidades, metodologías e innovación requeridas. El proyecto aborda el nivel de habilidades académicas, metodológicas e institucionales entre todas las universidades a través del diseño y desarrollo de un nuevo programa graduado o de e-learning.

Ver la creación de valor en el sector de la bioeconomía a través del lente de la silvicultura sostenible es un enfoque innovador y nuevo, pero no hay un Master multidisciplinar que se centre en esta temática, a pesar de la larga tradición de educación superior para la economía forestal sostenible o la gestión forestal. En Europa no existe todavía un programa centrado en la combinación de la silvicultura sostenible y la bioeconomía. La bioeconomía en sí misma no puede considerarse como evidentemente sostenible y las visiones sobre la relación entre la bioeconomía y la sostenibilidad difieren sustancialmente. Por lo tanto, los conceptos, las discusiones académicas y las estrategias políticas deben ser adecuadamente equilibradas y abordadas simultáneamente por jóvenes académicos y expertos profesionales.

Las instituciones de educación superior enfrentan continuamente el desafío de producir graduados «aptos para el trabajo» en respuesta a las demandas rápidamente cambiantes de los mercados laborales. Este desafío es aún más crítico en programas de estudio estrechamente vinculados con sectores y tecnologías innovadoras y multidisciplinarias, como es el caso de la bioeconomía o la conservación de la naturaleza. Por lo tanto, las universidades que ofrecen a los estudiantes una visión multidisciplinar deben modernizar, renovar y alinear sus planes de estudio hacia habilidades y competencias multidisciplinares e internacionalizarse permanentemente para ofrecer estudios relevantes en el ámbito internacional de la educación superior.