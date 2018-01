El PP inicia contactos con la oposición para aprobar el presupuesto Alfonso Polanco y Miriam Andrés, durante la reunión / El Norte Polanco ofrece al PSOE incluir todas sus propuestas en el documento EL NORTE Palencia Lunes, 8 enero 2018, 21:20

Después de no haber conseguido un acuerdo que permitiera aprobar el presupuesto municipal antes de concluir el año 2017, y tras el parón vacacional por las Navidades, el alcalde ha retomado la ronda de negociaciones con todos los grupos de oposición para intentar sacar adelante el proyecto de presupuestos antes de que concluya este mes.

Alfonso Polanco ha iniciado los contactos con Miriam Andrés, portavoz del PSOE, el principal partido de la oposición, en una reunión que ambos calificaron como «muy fructífera». Los encuentros continuarán con el representante de Ganemos, Juan Gascón, y concluirán con el portavoz de Ciudadanos, JuanPablo Izquierdo. Los tres partidos han avanzado ya que, independientemente de las enmiendas concretas que cada grupo ha planteado y que posiblemente sean aceptadas por el PP en su totalidad, su principal exigencia será el cumplimiento de todas esas promesas. Y la oposición justifica esta demanda en algo más que simples sospechas de posibles incumplimientos.

La portavoz del PSOE recordó que el equipo de gobierno se comprometió en el año 2016 a aceptar todas sus peticiones a cambio de una abstención. Y, si bien fue cierto que se incorporaron al documento económico sus demandas, al final quedaron en papel mojado porque ninguna se llegó a ejecutar. Lo mismo ocurrió en el presupuesto de 2017 con Ciudadanos, que garantizó su apoyo a cambio de incorporar varias propuestas, que tampoco se han llevado a cabo. Por ello, en esta ocasión la negociación se ha centrado en buena parte en intentar arrancar al PP una garantía de seguimiento de cada proyecto concreto y su grado de cumplimiento.

Tras la reunión, la portavoz socialista avanzó que su grupo deberá valorar ahora cuál va a ser su postura, después de que el alcalde se haya comprometido a incorporar todas sus propuestas. «El Plan de Empleo, para el que reclamamos una dotación de medio millón, es una de nuestras principales demandas y si finalmente llegamos a un acuerdo con el PP, vamos a vigilar de manera constante para que se cumpla. La reunión con el alcalde ha sido positiva, hablar en política es muy bueno, pero consideramos que debería haberse hecho en noviembre», manifestó Miriam Andrés. Según indicó al término de la reunión, no se plantea la posibilidad de ser un segundo plato, ta que el alcalde se ha puesto en contacto con ellos tras no haber alcanzado aún un acuerdo con Ciudadanos. «Es algo que no me planteo, porque la política es el arte de lo posible. Sí es cierto que han fiado su estrategia a un solo grupo, algo que no debe hacerse cuando se está gobernando en minoría», manifestó.

Por su parte, el alcalde ratificó al término del encuentro que el equipo de gobierno está dispuesto a incorporar todas las propuestas del PSOE, haciendo especial hincapié en una partida específica para la elaboración de un Plan de Empleo propio y otra para la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo que atañe al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del casco antiguo, «en la cuál podemos trabajar de forma conjunta», indicó Polanco. «Ahora hay que dar tiempo a la portavoz del PSOE para que ponga sobre la mesa lo tratado en la reunión con sus compañeros de grupo y nos diga cuál va a ser su postura, con el objetivo de que Palencia cuente con los mejores presupuestos en 2018», añadió el primer edil palentino.

La ronda de reuniones continuará con el portavoz de Ganemos, Juan Gascón, que ya ha avanzado que trasladará a Polanco todas las propuestas de sus presupuestos participativos, aunque con un claro compromiso de que finalmente se vayan a cumplir. Por último, el miércoles la reunión será con el portavoz de Ciudadanos, JuanPablo Izquierdo, que sostiene que unos días de retraso en la aprobación supondrán unos mejores presupuestos.