La Guardia Civil destruye un artefacto explosivo hallado en Fuentes de Nava La espoleta hallada en Fuentes de Nava. Se trataba de una espoleta Garrido 24 utilizada en la Guerra Civil y localizada en la obra de una parcela de la localidad palentina EL NORTE Palencia Viernes, 20 octubre 2017, 17:23

Componentes del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil han recogido y destruido una espoleta, en mal estado de conservación, hallada en una obra en el municipio palentino de Fuentes de Nava.

Este tipo de artefactos se utilizan para los proyectiles de artillería y de mortero, y son los encargados de hacer estallar la carga explosiva. Van enroscados en la punta de dichos proyectiles y pueden ser de diversos tipos: de impacto, de retardo ode proximidad. Si no está detonada, una espoleta tiene potencia suficiente para matar a una persona, por lo que la Guardia Civil aconseja que, una vez localizada, no se la manipule y se notifique el hallazgo rápidamente al teléfono 062, algo que no sucedió en esta ocasión.

Las actuaciones se iniciaron cuando, en la mañana del jueves 19 de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento del hallazgo de una espoleta, por parte de un vecino de Fuentes de Nava, cuando se encontraba realizando una obra en una parcela, creyendo que había sido recogida por su padre hace unos años.

El Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil de Palencia, activó las medidas de seguridad y actuación con explosivos, dando cuenta al Equipo de Desactivación de Explosivos, para que se desplazase al lugar donde fue hallado el artefacto explosivo.

Hasta el lugar se trasladó personal de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que verificó la presencia del artefacto e inmediatamente acordonó la zona y estableció un perímetro de seguridad, hasta la llegada de los especialistas en desactivación de explosivos.

Los especialistas en desactivación de explosivos se desplazaron hasta el lugar, y tras realizar la correspondiente inspección, procedieron a la recogida del artefacto, para su destrucción, siendo éste una espoleta, modelo Garrido 24, utilizada en la Guerra Civil.