Un frente contra el aparcamiento de pago del Hospital de Palencia Concentración contra el pago en el aparcamiento del Hospital. / Antonio Quintero Vecinos, sindicatos, asociaciones y partidos se unen para reclamar a la Junta que el estacionamiento sea gratuito EL NORTE Palencia Miércoles, 29 noviembre 2017, 19:54

Asociaciones y colectivos vecinales, partidos políticos y sindicatos han solicitado a la Junta y al consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, que se renuncie a la idea de cobrar por estacionar en el aparcamiento del futuro hospital de Palencia. Una petición que han consensuado la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA), la Plataforma de la Sanidad Pública de Palencia, la asociación Alcer, el Frente Cívico, los sindicatos UGT, CCOO y CGT, y los partidos políticos PSOE, Ganemos, Ciudadanos y Podemos.

Los firmantes recuerdan a la Junta y al consejero de Sanidad que el Hospital Río Carrión de Palencia es un centro de referencia para todos los usuarios del sistema público de salud de la capital y la provincia. Por ello, solicitan a la Junta de Castilla y León que abandone la idea de construir un aparcamiento privado en el nuevo centro hospitalario, porque consideran «abusiva» la repercusión económica a la que se obligaría tanto a los usuarios del hospital y de las consultas externas como a los trabajadores. Asimismo, recalcan su «malestar» con el posicionamiento del alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y le han pedido que no haga «dejación de sus funciones» y defienda los intereses de toda la ciudadanía.

Frómista se une a la protesta miento de Frómista ha difundido un comunicado en el que muestra su satisfacción por haber logrado sacar adelante de forma unánime una moción que insta a la Junta de Castilla y León a prestar el servicio de ‘parking’ en el Hospital Río Carrión de forma gratuita. El PSOE de Palencia ha remitido recientemente a todos sus alcaldes y portavoces municipales una moción en la que se insta a la institución autonómica a que el aparcamiento del Hospital Río Carrión no sea de pago. Desde el Ayuntamiento de Frómista se ha dado respuesta a esta iniciativa que ha sido abordada en un pleno extraordinario. «Si ya de por sí se sufre el inconveniente de tener que desplazarse durante más de 50 kilómetros de media para acceder a los servicios médicos que presta el Hospital Río Carrión, parece que cobrar por aparcar en el complejo hospitalario es retorcer aún más la cartera de los vecinos de la provincia», se recoge en la moción aprobada de forma unánime.

También recuerdan que los terrenos sobre los que se va a construir el nuevo aparcamiento, por el que se pretende cobrar, fueron expropiados con dinero municipal, algo que, según indican, no ha ocurrido en ningún otro hospital público de la comunidad. Los firmantes aseguran que no cejarán en su lucha para conseguir que no se carguen más impuestos directos e indirectos en relación a un servicio básico como es la Sanidad, «que debe ser pública, gratuita y sin chantajes».