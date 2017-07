Programa de fiestas de San Antolín en Palencia 2017. Sábado 2 y Domingo 3

Sábado 2 de agosto

De 9,00 a 21,00 h: Mercadillo Solidario en la Plaza Mayor

Organiza: Asociación Defensa Animal Palentina

9,00 h: GOLF: VII Trofeo Ayuntamiento de Palencia. Isla Dos Aguas

10,00 h: JUEGOS POPULARES, Concurso de BOLOS Y CHANA. Bolera 'Virgen del Brezo'

11 ,30 h: Santa Misa en honor de San Antolín. S.I. Catedral

12,00 h: Tragaldabas. Barrio Allende el Río

12,00 h: Cuentacuentos en inglés. 'Cowboys and Indians' by Kids&Us para niños a partir de 1 año con pintacaras y sorteo. Parque del Salón

12,30 h.XIV Concentración Internacional De Seat 600 Y Amigos De Los Clásicos. Parque del Salón

13,00 h. Muestra de Artistas de Calle (MAC) Ii Soffio Mágico. Plaza Pío XII

13,00 h. Procesión. Plaza Inmaculada

16,00 h. Padel: 'Campeonato San Antolín'. Pistas de Santa Marina

18 ,00 h. Globo aerostático de la Subdelegación de Defensa. Aparcamiento del Estadio de la Balastera

18 ,00 h. Tragaldabas. Barrio Avenida de Madrid

18 ,00 h.Corrida de toros de la Ganadería Alcurrucén para los diestros Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés Marín. Plaza de Toros

18,00 h. Muestra de Artistas de Calle (MAC) El Gran Braulio. Jardinillos

19,00 h. Teatro: 'El Desconcierto de Arévalo'. Teatro Ortega.

20 ,30 h. Desfile del Consejo Local de Peñas. Desde la Plaza de Toros al Salón

21,00 h. Concierto de Cartelera Malandraca. Plaza Mayor

21,00 h.Muestra de Artistas de Calle (MAC) ;COMPANY PASS&COMPANY. Parque del Salón

22,00 H. Palencia en negro. Con la actuación de Sugar Daddy and The Cereal Killers (IT). Plaza San Miguel.

22,00 h. Teatro: 'El Desconcierto de Arévalo'. Teatro Ortega

23,00. Fuegos artifciales. Isla Dos Aguas

23,30 h.Concierto de Sweet California. Parque del Salón

00,00.Los 40 San Antolín. Parque Huertas del Obispo

Domingo 3 de agosto

9,30 h. Golf: III Torneo de deportes Artiza. Isla Dos Aguas

11,00 h. Palentino Ausente: Santa Misa. Iglesia de San Lázaro

11,30 h. Juegos Populares, Concurso de Tanguilla/Tuta. Bolera 'Virgen del Brezo'

Mañana y Tarde. V Memorial 'Rafa Aguado' de balonmano femenino. Pabellón Mariano Haro

Mañana y Tarde. Jornada de Puertas Abiertas en la Roca. Organiza: Instituto de la Juventud de Castilla y León. La Roca, Avda. San Telmo, 40

12,00 h. Tragaldabas. Barrio San Pablo y Santa Marina

12,00 h. Palentino Ausente: Pregón a cargo de Cesar García Marirrodriga. Teatro Principal

12,00 h. VIII Encuentro nacional de Bicicletas Clásicas Y Tweed Cycling.Parque del Salón

13,00 h. Muestra de Artistas de Calle (MAC) sin remite. Plaza Pío XII

13,00 h. XIV Concentración Internacional de Seat 600 Y Amigos De Los Clásicos. Parque del Salón

16,00 h. Pádel: Campeonato San Antolín. Isla Dos Aguas.

16,00 h. Tenis: Campeonato Promoción. Isla Dos Aguas.

Mañana y Tarde. V Memorial 'Rafa Aguado' de balonmano femenino. Pabellón Mariano Haro

18,00 h. Corrida de rejones de la Ganadería El Cepeda y Carmen Lorenzo para Hermoso de Mendoza, Sergio Galán y Lea Vicens. Plaza de Toros

18,00 h. Tragaldabas. Barrio San Juanillo

18,00 h. Muestra de Artistas de Calle (MAC) Adivina que¡ Jardinillos

18,00 h.Stand de Kids&Us con manualidades en inglés. Parque del Salón

19 30 h.Palencia Baila : Diez Años De Luna Escuela de Danza Bella Luna. Plaza Mayor

20,30 h. Teatro: 'Prefiero que seamos amigos'. Teatro Ortega

20 ,30 h. Desfile del Consejo Local de Peñas. Desde la Plaza de Toros al Salón

21,00 h. Muestra de Artistas de Calle(MAC) Metamorfosis. Paseo del Salón

21,00 h. Concierto de 'LOS IBERS'. Plaza Mayor

21,00 h. San Antolín Sonoro con Kamikaze, Chacal y Helia Brown Band. Plaza San Miguel

22,00 h.'Megalatino' con Sanco, Fran Rozzano, Alex Row, Sosa, Milo & Roman, Merymel, Elio Negrí. Parque del Salón

01,00 h.Tronada Final de Fiestas. Parque del Salón