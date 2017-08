Ganemos reivindica unas fiestas libres de agresiones sexistas Juan Gascón, con Carmen García (izquierda), y Patricia Rodríguez, en la rueda de prensa en el Ayuntamiento. / El Norte La formación ha criticado de nuevo que el equipo de gobierno no ha dado toda la información sobre los presupuestos de fiestas PABLO M. PUENTE Viernes, 25 agosto 2017, 13:13

El grupo Ganemos se une a otras capitales del país y pide unas fiestas de San Antolín libres de agresiones sexistas. Así lo ha explicado el concejal de la formación Juan Antonio Gascón. Por ello, están intentando concienciar a los ciudadanos y jóvenes y han lanzado un programa de fiestas de bolsillo con la consigna '¡Basta de agresiones sexistas!'. Gascón, acompañado de la concejalas Carmen García y Patricia Rodríguez, han explicado en rueda de prensa que no ha habido consenso por parte de todos los grupos políticos para ir juntos en esta apuesta porque consideran que al no haber denuncias en la ciudad no hace falta crear alarmas innecesarias.

La formación ha reivindicado la necesidad de la propuesta para que todo los ciudadanos «disfruten de las fiestas» y «que el uso de ninguna droga o la exposición del propio cuerpo no justifica una agresión», ha explicado Carmen García.

Por otro lado, han recordado que todavía siguen con las mismas dudas sobre el presupuesto y las modificaciones del programa de fiestas. Desde el grupo han dicho que les ha parecido que «ha habido mucho ruido y pocas nueces» y que se intentó culpabilizar a la oposición de querer acabar con las fiestas. Han solicitado las previsiones de fiestas que no se han cumplido porque «da la impresión de que es lo mismo que se había establecido», explica Gascón.

A raíz de los atentados de Barcelona, la formación ha pedido que no cunda el pánico en la ciudad y han pedido que las fiestas de San Antolín sean «como han sido siempre» y que las medidas que se han tomado, que ven como necesarias, harán que no se cambien los hábitos de los palentinos.