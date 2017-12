El Festival de Aguilar centra su mirada en los cortos documentales dirigidos por mujeres Fotograma de ‘Cabeza de orquídea’. Ocho directoras compartirán experiencias con el público en los encuentos matinales que se celebran de forma diaria en el hotel Valentín EL NORTE palencia Sábado, 9 diciembre 2017, 12:48

El Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA) dedica este año una atención especial a los cortos documentales dirigidos por mujeres. Bajo el título ‘Documentalistas’, el certamen aguilarense ha programado un ciclo compuesto por cuatro sesiones que supone una aproximación al mensaje documental elaborado durante los últimos años en España por voces femeninas. La muestra, en conjunto, pone de manifiesto los puntos de vista, las temáticas y los estilos de interesantes cineastas que han lanzado mensajes de gran interés.

Entre los temas abordados en los cortos que forman este ciclo se encuentran el análisis político, la crónica histórica, la introspección intimista, la experimentación o la situación de la mujer en la sociedad y sus reivindicaciones. Las obras que componen esta sección del FICA son ‘Improvisaciones de una ardilla’ (Virginia García del Pino, 2017), ‘Cabeza de orquídea’ (V. Blasco, G. Andrés, C. Napolitano, A. Sánchez y C. Zegarra, 2015), ‘New Madrid’ (Natalia Marín, 2016), ‘Mot de pas: fajara’ (P. Sánchez, S. Sajous y J. Marqués, 2017), ‘F(r)icciones entre la vida y el trabajo’ (R. Marques, M. Zafra, M. Romero y Z. Roselló, 2017), ‘Diary of hunter’ (Mireia Pujos, 2014), ‘Homes’ (Diana Toucedo, 2016), ‘Gure hormek’ (Las chicas de pasaik, 2016), ‘Expo lío 92’ (María Cañas, 2017) y ‘Aixo no es un espectacle de patinatge’ (Marina Rogers Manzano, 2017).

Premios BAFTA

Además de programar este ciclo, el FICA ha organizado para hoy una mesa de debate en torno al cortometraje documental femenino dentro de su apartado ‘Vermut Meetings’, que tendrá lugar en el hotel Valentín a partir de las 13 horas. A esta actividad, abierta al público, acudirán las directoras Virginia García del Pino, María Elorza, Eñaut Artieda, Martina Rogers, Carmen Menéndez, Patricia Sánchez, Itzuri Sánchez y María Cañas.

En colaboración con el British Council, el FICA ofrecerá hoy una sesión especial en el Cine Amor en la que serán proyectados los cortos que este año fueron nominados a los premios BAFTA, que cada año concede la Academia del Reino Unido a las mejores producciones británicas. Se trata de siete películas, entre las que se encuentra ‘The party’, una de las obras finalistas en los premios del cine europeo en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Las películas que podrán verse en esta sección, programadas para el sábado 9, son ‘The party’ (Andrea Harkin), ‘Mouth of hell’ (Samir Mehanovi), ‘Standby’ (Charlotte Regan), ‘A love story’ (Anushka Naanayakkara), ‘Consumed’ (Richard John Swymour), ‘Tough’ (Jennifer Zheng), ‘Home’ (Daniel Mulloy).

La programación de hoy en el FICA se completa con las últimas sesiones de la sección oficial a concurso, con un nuevo pase de la selección de cortometrajes portugueses y con una proyección más de Minifica, el apartado que el festival dedica al público infantil. En concreto, el festival ha programado mañana una sesión para niños de entre nueve y doce años con seis cortometrajes que llegan a Aguilar procedentes del prestigioso festival francés de Clermont Ferrand.

Organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el FICA cuenta con la Diputación de Palencia como patrocinador especial y con la Junta de Castilla y León, Galletas Gullón y Aquona como patrocinadores principales.