Falsos mitos del reciclaje, ninguna excusa para no reciclar

Vista aérea del Centro de Tratamientos de Residuos de Palencia. / Urbaser El Consorcio Provincial de Residuos de Palencia desmonta una serie de mitos que no son ciertos sobre el reciclaje y explica que ya no hay excusas para que el ciudadano recicle EL NORTE Martes, 5 junio 2018, 14:19

El Consorcio Provincial de Residuos de Palencia, presidido por Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, y cuyo gerente es Mercedes Cófreces, gestiona, directa o indirectamente, el servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos, en función de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación.

Aunque la sociedad está cada vez más concienciada sobre los beneficios del reciclaje, todavía queda mucho por hacer. Por ello, tanto el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia como Urbaser, empresa adjudicataria del servicio, realizan llamamientos continuos para que los ciudadanos cumplan con uno de sus deberes: reciclar.

Pero para ello se ven en la necesidad de desmontar una serie de mitos sobre el reciclaje que circulan para, en muchos casos, intentar justificar el porqué no se recicla. Uno de los más extendidos es que la basura se mezcla en los camiones, algo que es rotundamente falso. Habitualmente, su traslado se realiza en vehículos independientes, que recogen los diferentes residuos en distintos días de la semana. Ni siquiera se produce esa mezcla cuando recurren a camiones que permiten transportar los distintos tipos de basura de una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando los trabajadores colocan un contenedor amarillo en la posición de vaciado y el brazo articulado vuelca su carga en sus 'tripas', los operarios seleccionan otra opción de almacenamiento en sus mandos para que este tipo de basura reciclable se almacene en un compartimento interior diferente, que permita que después llegue a la planta de reciclaje sin haber sido mezclado en absoluto con los desechos orgánicos irreciclables.

Tampoco es cierto que en la planta de reciclaje se junte lo que separamos en nuestros hogares, y hay que ser conscientes de que si los residuos están mezclados de origen -en la misma bolsa de basura que sale de cada casa-, ya no se podrán recuperar y separar los plásticos, y no se podrán reutilizar esas materias.

Un trabajador, en el Centro de Tratamiento de Residuos.

En algunos mentideros también circula que si reciclamos en origen se eliminan puestos de trabajo en las plantas de reciclaje. Según los estudios, sucede todo lo contrario. El reciclaje de residuos crea diez veces más empleos que si se eliminaran en vertederos. Solo la actividad de las empresas del sector que coordinan el reciclaje de los envases que se depositan en los contenedores amarillos y azules ha creado más de 42.600 empleos en España, 9.400 de ellos directos.

Algunos también piensan que contamina más reciclar que producir productos nuevos. Algunos datos desmontan esta teoría: fabricar una lata con materiales reciclados reduce un 95% de energía; si hablamos de fabricar papel, su reciclaje consume un 62% menos de energía y un 86% menos de agua que con el papel nuevo. De hecho, el reciclaje en España ha permitido que nuestro país ahorre 408 millones de metros cúbicos de agua y haya evitado el consumo de 26,6 millones de MWh de energía desde 1998. Solo en el año 2015, con la energía no consumida por el material reciclado, se ha ahorrado la energía suficiente para mantener una bombilla de 60w encendida durante más de 8 millones de años.

En materia económica, también es falso que reciclar sea más caro que tirar los productos al vertedero, y aunque los ciudadanos piensen, de forma individual, que si ellos no reciclan el mundo seguirá igual, esto no es así puesto que sin la ayuda individual el proceso de reciclaje sería imposible a gran escala. Gracias a que los residuos llegan separados a cada planta de tratamiento de residuos, el año pasado se pudo reciclar el 73,7% de los envases domésticos en nuestro país.

Por todo ello, ya no hay excusas para no reciclar. Y aquellos que no lo hacen por comodidad, tengan en cuenta que bastan tres bolsas: una para orgánico, otra para envases y otra para papel, y que gracias a ese pequeño gesto se ahorra energía, agua y materia prima. Y en ciertos casos, como el del vidrio, su reutilización es del 100 % del material.

