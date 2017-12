Un estudiante de la UNED de Palencia, premio nacional por su expediente José Ángel Martín, con el premio. / El Norte José Ángel Martín, de 43 años, ha obtenido las mejores notas del curso 2015-2016 en la licenciatura de Historia EL NORTE Palencia Jueves, 21 diciembre 2017, 16:36

Un estudiante de la UNED de Palencia premiado a nivel nacional por su expediente académico

El rector de la UNED entregó ayer a José Ángel Martín el Premio del Consejo Social al mejor expediente académico del curso 2015/16 en la Licenciatura en Historia. El acto que se celebró en la sede central de la UNED en Madrid, otorgó asimismo premios a otros 35 galardonados, mejores expedientes de cada uno de los grados o másteres que imparte esta Universidad así como a iniciativas destacadas de centros asociados, personal docente e investigadory personal de administración y servicios.

José Ángel Martín, palentino de 43 años, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid y comenzó ya, iniciada su actividad laboral en el Parque Tecnológico de Boecillo, sus estudios en la UNED de Palencia. "La Historia ha sido siempre mi pasión y, gracias a la UNED he podido completar mi formación científica con la humanística, lo que supone una realización personal, pero cada vez es algo más valorado por las empresas". "El camino del estudiante de la UNED es más solitario que el de la universidad presencial y para culmimar los estudios se necesitan muchos apoyos. Afortunadamente, yo los he tenido en mi familia, mis compañeros de estudios, mis profesores en especial los del Departamento de Historia Antigua a los que he embarcado en el, ya tradicional, Curso de Verano de Palencia y al personal del centro asociado de Palencia, siempre abierto a mejorar la atención y las necesidades de los estudiantes y que necesitaría un mayor reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones. "

"La UNED permite, sobre todo en los pueblos y ciudades sin oferta universitaria presencial amplia, acceder a unos estudios que de otra manera sería muy difícil cursar, también para los que los hemos simultaneado con nuestros trabajos. Su presencia es imprescindible en la Sociedad de la Información y debería estar más reconocida y valorada".