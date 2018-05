Goyo Jiménez: «Los españoles solo nos uniríamos si hubiera un ataque alienígena» Goyo Jiménez. El monologuista actúa el domingo en el Teatro Ortega de Palencia, la única capital de provincia en la que no se había subido a un escenario MARCO ALONSO Palencia Viernes, 18 mayo 2018, 19:40

Goyo Jiménez va a añadir el domingo la última muesca que le falta a su micrófono. El conocido humorista actuará por primera vez en Palencia, la única capital de provincia en la que aún no se ha subido a un escenario, y llegará al Teatro Ortega para presentar su monólogo 'By the Way', un espectáculo en el que no faltará ese humor que no solo entretiene, sino que también educa, al menos «para los de la LOGSE».

–¿Poner un título en inglés no es un riesgo para una gira en un país como España, en el que no sabe idiomas ni el presidente del Gobierno?

–Ha dado en el clavo del asunto porque es una de las primeras cosas que explico en el espectáculo. Es cierto que hemos cogido un montón de terminología en inglés para trabajar y para comunicarnos, pero luego la hemos hecho nuestra. Nadie sabe pronunciar bien palabras como 'YouTube' o 'Twitter', pero todos las usamos y castellanizamos el inglés a nuestra manera. Así que 'By the way' se convierte en 'bi de bai' o en 'va de guay', dependiendo de quién lo pronuncie.

–El que sí sabe inglés es Donald Trump y seguro que aparece por su monólogo. ¿Qué carambolas hay que hacer para ser original con un chiste sobre él?

–Carambolas hay que hacer ahora para todo tipo de humor. Cualquiera se puede sentir afectado, y por eso el humor hoy en día es un maldito juego de billar o de canicas, no sé cómo explicarlo. Siempre me ha gustado que sea complicado, pero últimamente lo es más porque hay que vigilar muchas sensibilidades.

–Corren tiempos complicados para la risa y nos hemos puesto tan serios que hasta un chiste te puede llevar a la cárcel. ¿Se ha 'autocensurado' alguna vez?

–Estoy escribiendo un libro sobre el asunto. Se llama 'Hazme reír', saldrá en octubre y ahí explico qué nos ha pasado para que seamos incapaces de reírnos de nosotros mismos. Supongo que esto pasa porque cuando uno está enfadado, no está para risas. Lo primero que hay que solucionar es el enfado. Esto es como esas cenas familiares de Navidad, en las que se junta gente que, por mucho que sean familia, están encabronados y eso no hay forma de arreglarlo. No está el horno para bollos porque no tenemos la fiesta en paz.

–Vamos, que los problemas de España pueden venir porque a Rajoy y a Puigdemont les ha tocado sentarse al lado de su cuñado en la cena de Navidad...

–No sé si vendrán por ahí, pero habría que sentarlos a todos en una cena de Navidad y decirles que no se levantan de la mesa hasta que se hablen. Había que hacer algo similar a lo que hacen los cardenales cuando se muere un Papa, dejarles desconectados de todo y con la comida justa hasta que se pongan de acuerdo. No podemos seguir en este estado de encabronamiento de todos con todos porque llega un momento en el todo el mundo desconfía de todo el mundo y eso es absurdo para un país entero.

–Es que tendemos a la polarización, no solo en España, también en sus amados Estados Unidos. ¿Como especialista en asuntos americanos es más de Coca Cola o de Pepsi?

–La verdad es que soy muy poco de refrescos, pero soy más de Pepsi. Basta con que yo haga esta afirmación para que salga alguien diciendo que cobro por esto. Alguno pensará que me lo estoy llevando muerto, pero no. Aprovecho la oportunidad para invitar a Pepsi a que me pague, aunque sea en latas, por estas palabras.

–Y esas latas tan 'yankees' se pueden convertir en algo tan nuestro como el calimocho solo con un poco de vino. Otra cosa que 'españolizamos' fácilmente...

–Es que eso de añadir algo a inventos de otros y hacerlos propios es lo mejor que se puede hacer. Los americanos llevan haciéndolo toda la vida: cogen el filete de Hamburgo y lo transforman en hamburguesa, con una salchicha de 'Frankfurt' crean el 'hot dog', la pizza italiana ahora es 'american', la sopa china es 'chop suey' y así, con todo. Lo que tenemos que hacer es globalizar nuestros productos para que cojan mejor posición en el mundo. Tenemos que hacer macrocadenas de calimochos.

–Con tortilla de patata, de tapa...

–Claro. Tenemos una especie de complejo que nos lleva a pensar que lo nuestro es más cutre, cuando en realidad muchas veces es mejor.

–Pues fíjese que en Eurovisión nos ha pasado lo mismo, pero al revés...

–¿Sabe qué pasó cuando ganamos la Eurocopa? Que la gente salía a la calle, se miraba a los ojos y se preguntaba que dónde había que ir a celebrarlo porque no habíamos ganado nunca nada. Estoy seguro que si llegamos a haber ganado Eurovisión, la mitad del país lo hubiera celebrado y la otra mitad hubiera dicho que eso es un acto político reprobable.

–Pero eso con el Mundial, no pasa. Si en un mes ganamos, tenemos a los vascos gritando 'Gora España' y a los catalanes 'Visca la Roja'...

–Lo dudo. Los españoles solo nos uniríamos si hubiera un ataque alienígena porque tendríamos que ponernos a la defensiva contra ellos y nos daríamos cuenta de que no queda más remedio que entendernos.

–Es que en España nos cuesta mucho entendernos. Por no entender, no entendemos ni la factura de la luz...

–Es complicado. Mire que yo he presentado un programa de ciencia y he trabajado con muy buenos matemáticos y criptógrafos, que se dedican a desentrañar claves, y no hay forma. Lo de la factura de la luz parece que lo ha diseñado Alan Turing. Creo que los alienígenas también nos tienen que explicar la factura de la luz.

–Pues después de escucharle creo que he encontrado una cosa que une a todos los españoles: ninguno tenemos ni idea de como funciona la factura de la luz...

–Pues sí. Es algo que nos une a todos. Lo podemos poner en el escudo de España: no entendemos la factura de la luz, en latín, por supuesto.