«El escritor es Dios» Ernesto Mayo. / El Norte El novelista argentino Ernesto mallo presenta hoy en Palencia su última obra, 'El hilo de sangre' FERNANDO CABALLERO Palencia Jueves, 22 marzo 2018, 10:48

Perro Lascano es uno de esos personajes de la ficción novelesca contemporánea que ha formado un estilo propio y una personalidad singular. Su autor es el novelista argentino Ernesto Mallo (La Plata, 1948) que trabaja y reside en Barcelona. En su nueva novela, ‘El hilo de sangre’ (editorial Siruela), el comisario Lascano da un giro a su vida. Jubilado y rico, ha recuperado el amor de Eva. Este personaje desaparecerá de la ficción, al menos en nuevas novelas, porque el autor ha decidido que esta obra sea la última que protagonice.

Ernesto Mallo explicará este jueves, 22 de marzo, estas circunstancias en la Librería & Café Ateneo, donde presentará la novela en un acto que comenzará a las 19:00 horas. Mallo, en una conversación telefónica con El Norte de Castilla explica el giro del personaje por el desarrolla de la historia. «A veces la historia nos va llevando a estos giros. Es un proceso misterioso, pero de pronto yo sé que la historia dice: vamos a darle una vuelta, y yo simplemente la seguí», señala.

Acabar con un personaje ya asentado en la conciencia de autor y de los lectores no tiene por qué responder a una motivación comercial. «El tema comercial nunca lo tengo en cuenta, porque seguramente debo ser muy mal comercial. No obedece a esto sino a necesidades literarias, exclusivamente», explica.

No obstante, Mallo reconoce que la novela policíaca está viviendo un momento dulce. «Eso dicen», puntualiza, «pero yo creo que hay un poco de exageración». «No veo a los autores haciéndose ricos vendiendo novela negra», apostilla. En su opinión las editoriales fomentan el auge de este género. «El único dato concreto es que la novela policíaca en el último año ha superado en ventas a la histórica, que es su rival de siempre. Entonces, las editoriales y las sugerencias de marketing ven ahí una oportunidad e inflan el globo», remacha.

Ernesto Mallo dice no escribir novela policíaca, pese a que siempre hay un muerto, un policía y una investigación, «y esto vale para etiquetarla, pero yo escribo sobre la locura, la muerte y el amor, que son mis tres temas preferidos», señala. En todas sus novelas están presentes estos temas.

Del anuncio ya realizado de que ‘El hilo de sangre’ será su última novela sobre Perro Lascano, Mallo, irónicamente, puntualiza que no se puede confiar en él mismo. «En la primera novela lo maté y en la siguiente lo resucité», señala, y justifica estas decisiones porque «el escritor es Dios».

A diferencia de las cuatro noveles anteriores sobre Lascano, la que hoy presentará en Palencia contiene un enigma que se revela en la última página. «Yo nunca me había planteado un enigma y en esta sí», asegura Mallo, que añade que aunque físicamente no conoce Palencia, «en espíritu ha estado muchas veces», porque cuando era niño, en su Argentina natal, «tenía un vecino palentino que era un gran contador de historias». «Todos los días yo me pasaba a su casa a escucharle, sobre todo lo relacionado con la guerra civil», explica el también dramaturgo.